«Це мій біль». Лариса Кадочникова розповіла про серйозну хворобу свого чоловіка

«Сумно про це говорити, але мій чоловік Андрій Галь, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного — одужання. Це мій біль. Я його дуже люблю, він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким прекрасним! А мені потрібна мужність! Він хворіє вже чотири роки», — прокоментувала акторка в інтерв'ю програмі Наодинці з Гламуром. Кадочникова відвідала церемонію вручення кінопремії Золота Дзиґа. Галь молодший за акторку на 25 років.

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Другий чоловік актриси, колишній керівник Національного академічного театру імені Лесі Українки Михайло Саранчук, помер у 2014 році. Вони прожили у шлюбі близько 30 років. Першим чоловіком Кадочникової був кінорежисер Юрій Іллєнко (помер у 2010 році). Шлюб Кадочникової та Іллєнка тривав 18 років. Дітей в актриси немає.

Нагадаємо, що Лариса Кадочникова прокоментувала фільм Ну, мам, у якому знялася Ада Роговцева. Кадочникова розповіла, що їй не сподобалося, як у стрічці показали Аду Миколаївну. Ну, мам — це фільм продюсера Євгена Таллера. Режисером став Олег Борщевський (Скажені сусіди, DZIDZIO Контрабас, Потяг у 31 грудня).