«Це мій біль». Лариса Кадочникова розповіла про серйозну хворобу свого чоловіка
Лариса Кадочникова розповіла про серйозну хворобу (Фото: Кадр з відео/ ТСН Гламур)
Народна артистка України Лариса Кадочникова (Марічка з Тіней забутих предків) повідомила, що її чоловік, адвокат Андрій Галь, серйозно хворий. Акторка не стала озвучувати діагноз свого обранця.
«Сумно про це говорити, але мій чоловік Андрій Галь, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного — одужання. Це мій біль. Я його дуже люблю, він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким прекрасним! А мені потрібна мужність! Він хворіє вже чотири роки», — прокоментувала акторка в інтерв'ю програмі Наодинці з Гламуром. Кадочникова відвідала церемонію вручення кінопремії Золота Дзиґа. Галь молодший за акторку на 25 років.
Другий чоловік актриси, колишній керівник Національного академічного театру імені Лесі Українки Михайло Саранчук, помер у 2014 році. Вони прожили у шлюбі близько 30 років. Першим чоловіком Кадочникової був кінорежисер Юрій Іллєнко (помер у 2010 році). Шлюб Кадочникової та Іллєнка тривав 18 років. Дітей в актриси немає.
Нагадаємо, що Лариса Кадочникова прокоментувала фільм Ну, мам, у якому знялася Ада Роговцева. Кадочникова розповіла, що їй не сподобалося, як у стрічці показали Аду Миколаївну. Ну, мам — це фільм продюсера Євгена Таллера. Режисером став Олег Борщевський (Скажені сусіди, DZIDZIO Контрабас, Потяг у 31 грудня).