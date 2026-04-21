На премʼєрі байопіка про брата. Сестра Майкла Джексона Ла Тоя вперше за тривалий час зʼявилася на публіці

69-річна сестра Майкла Джексона Ла Тоя відвідала премʼєру фільму Майкл у Лос-Анджелесі. Це був перший її публічний вихід за багато років.

Про це повідомляє Hello.

Премʼєра фільму Майкл пройшла в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. На ній зібралися члени родини Джексон.

Для заходу Ла Тоя обрала чорну обтислу сукню без бретелей, доповнену витонченими деталями на лінії декольте. Джексон додала до образу довгі оперні рукавички й діамантові прикраси. Співачка посміхалася і позувала фотографам.

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Поруч із нею стояв її племінник, Принц Джексон — син Майкла. Його піджак був прикрашений гербом, що додало йому витонченого шарму, а червона пов’язка на руці натякала на особливу подію та символізм.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Марлон Джексон, Ла Тойя Джексон, Прінс Джексон, Джермейн Джексон та Джекі Джексон / Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фільм Майкл розповідає історія життя і кар'єри Майкла Джексона з моменту вступу до гурту Jackson 5 і до смерті за кілька тижнів до останнього туру у 2009 році.

Головну роль у стрічці виконав племінник Майкла Джексона Джафар Джеремая. У ньому також знялися Майлз Теллер, Ніа Лонг і Кет Грем.

Брат і сестра Принца — Бігі та Періс — проігнорували захід. Раніше Періс заявила, що не була долучена до процесу зйомок, оскільки творці проігнорували її зауваження у чорновому варіанті сценарію.