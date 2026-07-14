«Братва, мій голос підробити неможливо». Kyivstoner нецензурно відреагував на звинувачення ФСБ у підготовці атаки дронів на Підмосков'я

Репер і блогер Альберт Васильєв (Kyivstoner) у нецензурній формі прокоментував звинувачення на свою адресу з боку ФСБ — нібито вона запобігла організованій ним атаці FPV-дронів на стратегічне підприємство в Підмосков'ї.

Спершу Васильєв у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram заявив, що не розуміє, чому його звинувачує ФСБ країни-агресора РФ.

«Увага — це чудово, але така… Я не знаю, чим заслужив таку увагу. Просто в мене запитання: навіщо?» — сказав він.

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Згодом він детально прокоментував висунуті проти нього російські звинувачення в коментарі порталу Цензор.Нет. Васильєв, зокрема, стверджує, що весь вільний час витрачає на комп’ютерну гру Dota 2.

" Послухайте, я скажу вам лише кілька слів. Послухайте, у мене немає часу ні на що, бо знаєте що? Бо я апаю Титана в Dota (тобто підвищує досвід і рівень персонажа в грі — ред.)", — сказав він.

Крім того, Kyivstoner поставив під сумнів автентичність аудіозапису з його голосом, який оприлюднили російські окупанти.

«Скажу так: хоч як би старалася братва, мій голос підробити неможливо. Я унікальний тип, таких більше немає. Слухайте, кажу вам чесно: мені нічого сказати. Я, як і ви, прокинувся — і в ах*ї. Знаєте, бачили ту рекламу Євросєті (російська мережа магазинів мобільного зв’язку, що існувала раніше — ред.)? Бачили ту стару рекламу Євросєті, яку знімали в Україні? Ну, там, де вона каже: „Я від цього сервісу просто в ах*ї“. Отак і я. Прокинувся — і ох*їв», — підсумував він.

14 липня ФСБ РФ повідомила, що нібито запобігла теракту на стратегічному оборонному підприємстві РФ у Московській області, який, за версією російської спецслужби, готував саме репер Альберт Васильєв (Kyivstoner), що зараз мешкає у Словаччині з родиною.

Росіяни стверджують, що Васильєв готував атаку з використанням 35 FPV-дронів, які мали бути доставлені з території Білорусі — партію БПЛА транспортували з Києва через Словаччину та Польщу.

Атаку на території РФ нібито мав здійснити колишній учасник ПВК Вагнер, який отримав російське громадянство у 2023 році. Його затримала ФСБ. Іншого підозрюваного, який нібито орендував ангар, за версією росіян, було вбито під час затримання, оскільки він чинив опір. Росіяни заявили, що «знищили» всі дрони.

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У відповідь Kyivstoner записав відео російською мовою, у якому, рясно вживаючи лайку, висловив здивування щодо звинувачень.

«Я не знаю, чим заслужив таку увагу і, головне, навіщо. Я б ще зрозумів, якби був якимось активним тіпом, десь щось… але я — списаний льотчик. Я, бл*дь, чілю, братан, я в Доту ху*рю — яка на х*й організація?» — сказав він.