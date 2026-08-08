Даша Квіткова розповіла, що її квартира постраждала внаслідок обстрілу РФ, і поскаржилася на крадіжку грошей

Блогерка Даша Квіткова розповіла про складний період у житті. Квіткова, яка зараз відпочиває з сином у Туреччині, повідомила, що її квартира у Києві постраждала внаслідок обстрілу РФ. Коли саме це сталося, блогерка не уточнила.

«Поки нас не було вдома — нам вибило двері ударною хвилею, в порівнянні — це дрібниці, полагодимо, але від цього не стає менш страшно», — написала Квіткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка також розповіла про крадіжку грошей. «Сьогодні я можу вам признатись в тому, що останній місяць я живу в емоційному треші, я не вивожу це і мені дійсно важко. Я переживаю крадіжку грошей, повний хаос і пи*де** в роботі, який ми намагаємося зараз врегулювати, багаторічну брехню за спиною. Я вам не нию, це мій урок, бо справді десь вважаю, що це моя провина, типу це ж я довіряла настільки сильно, що навіть не могла подумати про погане. Тому зараз я проживаю всі свої емоції, гнів, заперечення, сльози, прийняття ще не прийшло. Так, в цьому питанні я виявилась слабка і в мене ніби вибили землю з-під ніг. Але я знаю, що обов’язково все налагодиться», — зазначила Даша.

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Фото: instagram.com/kvittkova

Раніше Даша Квіткова відреагувала на закиди щодо «анорексії» та розсекретила свою вагу. Квіткова обурилася тим, що у Мережі оцінюють чуже тіло, і звернулася до хейтерів.

Нагадаємо, Даша Квіткова та півзахисник київського Динамо Володимир Бражко з розмахом відсвяткували весілля.