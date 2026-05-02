«Не вороги». Ксенія Мішина зізналася, чи спілкувалася з Олександром Еллертом після розриву

При цьому актриса не приховує, що хотіла б вдруге стати мамою. Мішина самотужки виховує 14-річного сина Платона. «Я дуже хочу другу дитину, і без проблем залишу кар'єру. Я не говорю на особисті теми, але як тільки вийду заміж, то скажу. Звичайно, ходжу на побачення і відкрита до цього. Поки що не розкриваю подробиць. Прийняла рішення, що до особистого життя ніхто не матиме стосунку чи впливу. Зберігаю це для себе. У мене вже був досвід публічних стосунків. Зараз це залишиться тільки для мене. Буду зберігати в цьому енергію», — зізналася кінозірка в інтерв'ю проєкту Наодинці з Гламуром.

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Мішина також відповіла, чи спілкувалася з коміком Олександром Еллертом після розриву. Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ переможець першого сезону шоу Холостячка виїхав до США. Він заявив, що офіційно покинув Україну. Ще у 2021 Мішина розповідала, що стала ініціаторкою їхнього розриву.

«Ну ми спілкувалися… Я не скажу, що ми друзі, але бували моменти, коли ми могли запитати один в одного як справи. Ми з ним не вороги», — зазначила актриса на показі фільму Диявол носить Прада 2 у Києві.

Нещодавно Ксенія Мішина стала власницею нового люксового автомобіля.