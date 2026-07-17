Стало відомо, чим займається 18-річний син колишнього премʼєра Канади Джастіна Трюдо

У своєму Instagram Ксавʼє опублікував фото з фестивалю. «Shawarma fest, ти був веселим. Дякую, Оттаво, що запросили мене», — підписав кадри він.

Хлопець випустив свій перший сингл — Til the Nights Done — у лютому 2025 року і відтоді розвивається в музичній індустрії.

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У своїх інтервʼю 18-річний хлопець відверто розповідає, як політична карʼєра його батька впливає на його карʼєру.

«Якщо їм не подобається мій тато, то одразу ж вони не люблять і мене. Якщо я вам не подобаюся, бо вам не подобається моя музика, і ви вважаєте, що це найгірше у світі? Гаразд, добре. Я з цим житиму. Але коли ви навіть не намагаєтеся? Я не можу цього поважати», — поділився він у розмові з Vulture.

За словами хлопця, мати такого батька, як Джастін Трюдо, перевага.

«У цього є свої переваги, і є свої недоліки, як і в будь-чого. Ви можете бути сином адвоката і мати труднощі, через які вам доведеться пройти. Звичайно, мої трохи специфічніші, але я точно вважаю, що це перевага», — додав він.

Пізніше в інтервʼю GQ Ксавʼє розповів, що хоча він і відчував тиск як старший син політика, йому хотілося прокласти свій власний шлях у музичній індустрії.

«Я справді відчував тиск. Думаю, саме тому хотів зробити щось зовсім інше і, очевидно, змінити життя людей, але по-своєму… Створити нове ім'я для себе та бути собою було надзвичайно важливо. Хочу справді вплинути на своїх шанувальників. Хочу, щоб вони справді відчували музику та надихалися мною, бо саме так я надихався. Я живу для виступів. Думаю, що як артист, ти не можеш бути артистом, якщо не любиш виступати», — сказав він.

53-річний Трюдо розлучився зі своєю дружиною Софі Грегуар у 2023 році після 18 років шлюбу. У них троє спільних дітей. Окрім Ксавʼє, вони виховують 17-річну Еллу-Грейс та 12-річного Гардьєна.