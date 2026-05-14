З бійцями Азову. Кронпринцеса Швеції взяла участь у військових навчаннях НАТО
Кронпринцеса Швеції взяла участь у військових навчаннях (Фото: Jonas Borg/Kungahuset)
Кронпринцеса Швеції Вікторія взяла участь у військових навчаннях Аврора-26, в яких беруть участь кілька країн НАТО та військовослужбовці з України, зокрема, з бригади Азов.
Про це повідомляє Helagotland.
Візит принцеси пройшов ще у понеділок, 11 травня, і його не анонсували заздалегідь. Навчання тривають на острові Готланд.
«Їй запропонували приватну екскурсію найсучаснішим гарнізонним районом Швеції, — заявив менеджер з комунікацій Томас Енґсхаммар.
Під час візиту Вікторію привітав на навчаннях головнокомандувач, генерал Міхаель Классон. Візит розпочався на стрільбищі Тофта, де відбувалася демонстрація бойової стрільби. Потім кронпринцеса привітала підрозділи-учасники, а також призовників, дислокованих на Готланді.
Згодом майбутня королева піднялася на борт військового корабля HMS Carlskrona. Там було організовано семінар на тему Стратегічне значення Готланду. Вечір завершився вечерею на борту корабля.
У навчаннях Аврора 26 беруть участь приблизно 18 тис. шведських та іноземних військових. У навчаннях залучені підрозділи армії, флоту, повітряних сил та внутрішньої гвардії, а також інші бойові сили Швеції. Крім цього, до них долучилися військові підрозділи 12 країн. На фото видно, що Україну представляють бійці Національної гвардії, зокрема, бригади Азов.