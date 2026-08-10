Крістофера Ламберта терміново госпіталізували під час автограф-сесії на Comic Con у США

69-річний французький актор Крістофер Ламберт раптово знепритомнів під час власної автограф-сесії на події Steel City Con у Піттсбурзі, що у Пенсильванії. Зірку фільму Горець госпіталізували.

Крістофер Ламберт відчув раптове погіршення стану здоров’я 8 серпня під час щорічного Comic Con. Заплановані подальші заходи і фотосесії з ним цього дня довелося скасувати. Про це інформує People.

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Актор роздавав автографи шанувальникам і раптово знепритомнів. Після цього Ламберта забрала швидка допомога та доправила до місцевої лікарні. Очевидці пишуть, що він «якось неправильно дихав» — робив дуже короткі вдихи, коли сидів і роздавав автографи.

Організатори Steel City Con у Пенсильванії повідомили у Facebook, що Ламберт раптово залишив захід через «особисті обставини». Уже наступного дня вони повідомили, що актор повернеться на фестиваль для участі у фотосесіях та панельній дискусії. Організатори пояснили, що Крістофер почувався зле через перегрів і зневоднення.

Проте через якийсь час вони написали, що актор все ж таки не зможе відвідати подію і передає свої вибачення фанатам.

Зазначимо, що Ламберт також має взяти участь у заходах Fan Expo Chicago та Mad Monster Expo у Північній Кароліні цього місяця. Цей випадок із погіршенням здоров’я стався через понад рік після того, як актор скасував заплановану участь у шведському фестивалі SciFi World. Тоді він упав зі сходів у готелі й травмував спину.

Крістофер Ламберт відомий своїми ролями у фільмах Грейстоук: Легенда про Тарзана, володаря мавп (1984 рік) та Горець (1986 рік), що стала його візитівкою. За роль у стрічці Підземка (1985) Люка Бессона, він здобув премію Сезар.