У віці 83 років померла важкохвора мама актора Бена Аффлека

У віці 83 років померла мама акторів Бена та Кейсі Аффлека Кріс Аффлек. У грудні 2025 року у неї діагностували рак підшлункової залози.

Про це пише журнал HELLO! з посиланням на родину жінки.

Кріс Енн Аффлек померла 2 червня. У грудні лікарі прогнозували, що вона проживе не більше шести місяців.

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За словами рідних жінки, після того, як Кріс діагностували рак, її найбільшим бажанням було побачити, як онук Аттікус закінчить середню школу. 31 травня вона разом із родиною відвідала цю подію, а через два дні мирно померла уві сні.

У Кріс Аффлек залишилися двоє синів, а також п’ятеро онуків: діти Кейсі — Аттікус та Індіана, а також діти Бена — Вайолет, Фін і Сем.

Кріс Енн Аффлек є уродженкою Нью-Йорка і здобула освіту в Гарварді. Вона 35 років викладанню в державних школах.

У шлюбі Тімоті Аффлеком Кріс народила двох синів — лауреатів премії Оскар, Бена та Кейсі Аффлека. У 1975 році родина переїхала з Каліфорнії до Массачусетсу.

Розповідаючи про своє дитинство в інтерв'ю журналу Boston Magazine 2006 року, Кейсі Аффлек згадав, як його мати надавала першочергового значення сімейним традиціям. «Вона завжди змушувала нас їздити на сімейні канікули. Коли ти дитина, то просто хочеш залишатися вдома й проводити час із друзями. Не хочеться їхати до бабусі й дідуся. Але традиції для неї означали дуже багато. Вона просто наполягала. Ми часто сварилися через це. Але тепер мені це подобається, і це одні з моїх улюблених спогадів», — сказав він.

У 1998 році Кріс Аффлек разом із сином Беном відідала церемонію премії Оскар. Тоді до них приєдналися Метт Деймон з мамою. Аффлек і Деймон тоді були номіновані у категорії Найкращий оригінальний сценарій до фільму Розумник Вілл Гантінг.

«Ми сиділи поруч із нашими мамами, і коли ми виграли, ми ніби обійняли їх. Я пам’ятаю, як усі робили з цього таку велику подію, ніби це було чимось новим», — розповів Аффлек в інтервʼю журналу Vanity Fair.