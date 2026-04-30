«Не давав того, що вона заслуговувала». Костянтин Октябрський оголосив про розлучення з дружиною після 10 років стосунків

Актор Костянтин Октябрський повідомив, що розлучився зі своєю дружиною Самірою після 10 років стосунків. У експодружжя є двоє синів віком 10 і 8 років.

Про це він сказав в інтервʼю Аліні Доротюк.

За словами актора, він поважає та цінує колишню дружину, оскільки, поки він будував карʼєру, вона вдома виховувала двох синів — 10-річного Роберта та 8-річного Матвія.

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Втім, це не перше їхнє розлучення. За 10 років спільного життя Костянтин та Саміра вже розлучались. Однак відновили стосунки, аби діти росли у повноцінній родині.

«Попрацювали над собою, над стосунками. Вирішили спробувати. Тим паче почуття повернулися», — сказав він.

Цього разу причиною стала криза у відносинах. Експодружжя врегулювало розлучення наприкінці 2025 року. Ініціаторкою розриву стала Саміра.

«Мабуть, десь я недопрацьовував. Не давав того, що вона заслуговувала — поваги і любові», — зазначив Костянтин.

Він додав, що 2025 рік став складним для нього, оскільки наприкінці 2024-го їхній дім був пошкоджений внаслідок російської атаки, а вже наступного він втратив роботу — вісім місяців не мав проєктів. Крім цього, в актора були проблеми зі здоров’ям.

Костянтин Октябрський відомий ролями у серіалах Хазяйка, Кріпосна, Перші ластівки, а також Парочка слідчих. Також він був ведучим шоу Ранок вдома на телеканалі Дім.