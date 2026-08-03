«Який же був кучерявий». Костянтин Грубич показав своє архівне фото з Криму

Український телеведучий Костянтин Грубич поділився архівною світлиною з юності. Знімок був зроблений у Криму улітку 1986 року.

Костянтин Грубич поділився ностальгійним спогадом на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні випадково натрапив на свій студентський фотоальбом. А в ньому — світлини, яким рівно 40 років», — розповів телеведучий.

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За його словами, на кадрі — літо 1986 року. Тоді після аварії на Чорнобильській АЕС він із чотирма іншими студентками факультету журналістики Київського університету Шевченка поїхали працювати до піонерського табору Тюзлер. Більшості тоді ще й не виповнилося вісімнадцять, тож замість педагогіки вони працювали на кухні.

Сам табір розташовувався на 10 кілометрі серпантину дорогою з Ялти на Ай-Петрі на Південному березі Криму.

«Дивлюся на ці фотографії й усміхаюся. Який же був кучерявий», — пригадав Грубич.

Він додав, що хоч і минуло чотири десятиліття та змінився світ, але спогади залишилися світлими: «Тому Крим завжди був, є і буде в моєму серці. І я дуже вірю, що колись знову зможу пройтися тією дорогою, вдихнути кримське повітря і побачити море — вже в українському, вільному Криму».

На допис телеведучого вже відреагували у соцмережах. Найбільше компліментів та коментарів зібрала саме зачіска Костянтина грубича у юності: «Зачіска стилю танцювальної музики євро-поп другої половини вісімдесятих… Закохував же напевно усіх дівчат!»; «Ти б зараз був у тренді з тими своїми кучерями!»; «Пройшло сорок років як твої кучері стали у тренді знову».

Не менше людям відгукнулись і думки телеведучого про український Крим: «Слова Ваші — Богу у вуха!»; «Так, Крим — це Україна!».