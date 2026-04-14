Повечеряли разом у Білому домі. Дональд і Меланія Трамп зустрілися з королем і королевою Нідерландів
Дональд і Меланія Трамп зустрілися з королем і королевою Нідерландів (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
У неділю, 13 квітня, президент і перша леді США Дональд і Меланія Трамп зустрілися у Білому домі з королем Нідерландів Віллемом-Олександром та королевою Максимою.
Про це повідомляє People та Hello.
Хоча нідерландська королівська родина не перебуває у США з державним візитом, вони прибули до Білому дому. Там пройшла вечеря з подружжям Трампів.
До цього королівське подружжя зустрілося з губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро у Філадельфії. Там вони відвідали Зал Незалежності та побачили Дзвін Свободи, встановлений на честь святкування 250-річчя незалежності США.
Для вечері Меланія Трамп обрала білу текстуровану мідісукню з великими чорними квітковими деталями, що каскадом спадали по ліфу та спідниці. Її створив британський бренд Erdem.
Королева Максима надала перевагу сукні яскраво-помаранчевого кольору з елегантним драпіруванням та щільною талією.
Візит нідерландської королівської родини до Білого дому відбувся за два тижня до офіційного державного візиту короля Чарльза та королеви Камілли до США. Попри те, що Букінгемський палац не анонсував офіційний розклад монарха, Трамп заявляв, що заявив, що офіційна вечеря запланована на 28 квітня.
Це буде перший державний візит короля до США з моменту його вступу на престол. Його мати, покійна королева Єлизавета, здійснила чотири візити: у 1957, 1976, 1991 та 2007 роках.