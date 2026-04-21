Монарх-новатор. 8 речей, які королева Єлизавета ІІ зробила вперше в історії Корони

Берегти тисячолітні традиції та водночас бути відкритою до нових технологій. І те, і інше однаково успішно вдавалося Єлизаветі ІІ, яка встановила рекорд за тривалістю перебування на чолі Сполученого Королівства. Вона обіймала престол з 1952 і до смерті в 2022 році.

NV зібрав вісім яскравих фактів, що свідчать про унікальність королеви, якій 21 квітня виповнилося б 100 років.

Принцеса-воїн

Під час Другої Світової війни лейтенант Єлизавета Віндзор служила у жіночому допоміжному територіальному корпусі в Олдершоті. Це перший випадок в історії королівської родини, коли жінка потрапила у військовий підрозділ.

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Зареєструвалася на військову службу принцеса у 1942 році, щойно їй виповнилося 16. У 1945-му вивчилася на водійку-механіка та отримала жетон № 230873. Починала з найнижчої посади, а згодом її підвищили до молодшого командира.

Лейтенант Віндзор на службі в Олдершоті, квітень 1945 року / Фото: Royal Family

Хоча Єлизавету у частині завжди супроводжувала охорона, вона весь час давала зрозуміти, що ставитися до неї слід так само, як і до інших жінок-військових. Коли її одного разу відвідали батьки, принцеса зустріла їх з руками й обличчям, вимазаними у маслі — бо щойно порпалася у двигуні вантажівки.

8 травня 1945 року, День перемоги над нацизмом, майбутня королева зустріла на службі.

Телевізійна коронація

2 червня 1953 року понад 20 мільйонів британців невідривно стежили за трансляцією ВВС. Вперше коронацію монарха показували наживо по ТБ. Вступ на посаду попередників Єлизавети ІІ, Едуарда VIII та Георга VI, також демонстрували, але в запису і лише фрагментарно.

Спочатку молода королева рішуче виступала проти трансляції. «Записи Коронаційного комітету від 7 липня 1952 року це чітко зафіксували. Королева не хотіла, щоб камери фокусувалися на ній під час такої складної церемонії. Вона переживала, що якийсь її недолік одразу побачать мільйони глядачів, адже прямий ефір не можна відредагувати. Також, на її думку, не варто показувати такі глибоко інтимні аспекти ритуалу, як прийняття Святого причастя та помазання оголеної нижньої частини шиї. Ба більше, вона вважала телевізійне висвітлення священних подій вульгарним», — писав королівський історик Роберт Лейсі.

Коронація Єлизавети ІІ, Вестмінстерське абатство, 2 червня 1953 року / Фото: londonmuseum.org.uk

Та все ж Єлизавету вдалося переконати, найбільшим адептом телепоказу став її чоловік Філіп. ВВС та палац уклали компроміс: під час таїнства помазання камери у Вестмінстерському абатстві було відключено, глядачі бачили тільки заставку.

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Решта подій була показана без купюр. Популярність нової королеви сягнула неймовірних значень, а залучення всієї нації до древньої пишної церемонії, як писали сучасники, стало найкращим подарунком у складний післявоєнний час.

Мандрівниця

У 1953−1954 роках Єлизавета II з чоловіком вирушили в піврічну навколосвітню подорож. Вона стала першим монархом в історії Британії, який об'їхав навколо світу в рамках одного туру, і першою формальною главою Австралії, Нової Зеландії та Фіджі, що побувала на цих територіях.

Шестимісячне турне охопило понад 70 000 км. Тільки в Австралії Єлизавета виголосила 102 вітальні промови.

У лютому 1954 року британський монарх вперше ступив на землю Австралії / Фото: nma.gov.au

Рекордна мандрівка неабияк виснажила подружжя. У серіалі Корона є епізод сварки герцога Едінбурзького та королеви. «Це все цирк, — скаржився Філіп. — Це жалюгідний цирк. Ми їздимо від міста до міста, як танцюючі ведмеді».

7 березня 1954 року справді стався скандал. Під час відпочинку пари у наметі в штаті Вікторія розгніваний Філіп вискочив надвір, а йому услід полетів кросівок, запущений Єлизаветою. Потім кінематографістів, які випадково стали свідками інциденту, довелося просити засвітити плівку.

Але успіхи турне переважали невдачі. Відомість королівської родини за межами Британії зросла неймовірно.

Винахідниця Walkabout

Це англійське слово означає неформальне спілкування керівника держави з публікою, що передбачає рукостискання, бесіди та збирання квітів. Нині це здається звичною практикою, та мало хто знає, що першою з англійських королів на Walkabout наважилася Єлизавета ІІ.

Як пояснювала її донька принцеса Анна у документальному фільмі Королева світу (2018), раніше існувало правило щодо близького спілкування з людьми. «Ми ніколи не тиснули рук, — казала вона. — Теорія полягала в тому, що не можна потиснути руки всім без винятку, тому краще навіть не починати».

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Підданим дозволялося вітати монархів звіддаля або з балконів. Ті своєю чергою могли помахати натовпу з карети або автомобіля.

Навесні 1970 році, під час візиту до Австралії та Нової Зеландії з нагоди 200-річчя мандрівки Джеймса Кука, Єлизавета, порадившись із чоловіком Філіпом, вирішила порушити традицію. Вона підходила до людей, які стояли обабіч дороги, обмінювалася з ними рукостисканнями і приймала квіти й іграшки.

Королева Єлизавета ІІ у Вуллонгонгу, Австралія, 10 квітня 1970 року / Фото: pmc.gov.au

Новий стандарт прижився. Зараз важко уявити, що королівська родина уникатиме контактів із підданими.

Відкритий палац

У серпні та вересні щороку Єлизавета ІІ залишала Букінгемський палац, вирушаючи в інші свої резиденції. Їй спало на думку, що у цей період резиденцію можна перетворити на туристичну локацію.

Туристи фотографують церемонію зміни варти у Букінгемському палаці, 3 серпня 2009 року / Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Уже багато років для туристів влаштовують екскурсії парадними покоями. Згідно з підрахунками, палац відвідували щорічно близько 30 000 гостей, що приносило чималі доходи королівській скарбниці. Усі приміщення були відкриті, за однієї умови: всередині палацу заборонялося фотознімання.

У 2021 році, коли через пандемію коронавірусу екскурсії не відбувалися, Єлизавета ІІ запропонувала усім охочим приходити у Букінгемські сади та влаштовувати там пікніки.

Модний блогер

26 березня 1976 року Єлизавета ІІ першою з глав держав самостійно відправила електронний лист. Це сталося під час відвідування Королівського управління сигналів і радарів у місті Малверні. Була застосована мережа Arpanet — попередник Інтернету. Нікнейм королеви був таким: «HME2: Her Majesty, Elizabeth II». Невдовзі вона мала власний акаунт, на який отримувала e-mail.

Королева Єлизавета відправляє свій перший електронний лист, 26 березня 1976 року / Фото: The Wired

У 1997 році Єлизавета запустила першу версію вебсайту королівської сім'ї. Десять років потому з’явився YouTube-канал. Свій перший твіт королева надіслала у 2014 році, а дебютний пост в Instagram розмістила у 2018-му (їй було 92).

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Звичайно, впоратися з hi-tech їй допомагали діти, онуки, прессекретарі тощо. Але вона самотужки оперувала айпадом і розумілася на мобільних телефонах.

Під час пандемії Єлизавета ІІ опанувала Zoom, який давав можливість підтримувати контакти з численними родичами під час вимушеної ізоляції.

Кінозірка

З 1962 року по сьогодні на екрани вийшло 26 фільмів про пригоди британського суперагента Джеймса Бонда, 007. Створена за мотивами книг Яна Флемінга, франшиза давно живе своїм життям, сценарії стають все більш вигадливими. Незмінним залишається наявність у Бонда супутниці, а частіше — декількох.

Одного разу у сюжеті з супергероєм взяла участь королева Єлизавета ІІ. Хоч і камео, але це абсолютно унікальна річ для монархії, до того ніхто з правителів не знімався в кіно.

Власне, 86-річна королева мала мініроль не у фільмі, а в невеликому ролику, що став частиною трансляції церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор 2012 року, які приймав Лондон.

За сюжетом, агент 007 (Деніел Крейг) мусить забезпечити вчасне прибуття королеви на Олімпійський стадіон. Та зайнята своїми справами, але помічає присутність спецагента і у супроводі коргі рушає до вертольоту.

Наприкінці королеву показують вже наживо на стадіоні, у тому самому вбранні, що і при зустрічі з Крейгом. За декілька хвилин вона офіційно оголошує Ігри XXX Олімпіади відкритими.

Ірландія

Візит монаршого подружжя до Республіки Ірландія 17−20 травня 2011 року — непересічна подія. Останнім британським королем, який відвідував цю територію, був дід Єлизавети ІІ Георг V. Але це сталося ще у 1911 році, коли весь острів належав Сполученому Королівству.

У 1916 році британське панування скінчилося — Ірландія проголосила незалежність. Але північна частина острова зберегла лояльність Короні. Розрив супроводжувався кривавими сутичками, проблема Ольстера отруювала співіснування націй.

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З Ірландією пов’язане особисте горе монаршої родини. У 1979 році під час риболовлі у Слайго терористи підірвали дядька й наставника принца Філіпа, лорда Луїса Маунтбеттена.

Ситуація почала змінюватися у 1998 році. Країни уклали Угоду Страсної П’ятниці, яка урегулювала найбільш болючі питання. Зокрема, були легалізовані як політичні партії колишні радикальні воєнізовані структури, а Дублін припинив зазіхати на Північну Ірландію.

Візит королеви у 2011-му поставив фінальну крапку у конфлікті. Єлизавета і Філіп відвідали меморіали жертвам ірландсько-британського протистояння. Монарх виступила з промовою на державному обіді, а також вітала громадян на вулицях Корка.

Почесна гвардія вітає Єлизавету ІІ у Дубліні, 18 травня 2011 року / Фото: president.ie

Заходи безпеки були надзвичайні. Візит супроводжували акції протесту з боку як лівих антимонархістів, так і крайніх правих. Ходили чутки, що якісь залишки Ірландської республіканської армії готують убивство королеви. Та все обійшлося. І навіть глава праворадикальної Шинн Фейн, завжди критично налаштований до Корони Джеррі Адамс визнав, що час і зміст візиту було обрано якнайкраще.

У квітні 2014 року президент Майкл Гіггінс відповів взаємністю королеві, ставши першим главою Ірландії, який здійснив державний візит до Лондона.