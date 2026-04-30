У Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Королева Камілла зустрілася з Сарою Джессікою Паркер та Анною Вінтур

Королева-консорт Камілла на третій день державного візиту до США зустрілася з акторкою Сарою Джессікою Паркер і колишньою головною редакторкою Vogue Анною Вінтур у Нью-Йорку.

Про це повідомляє People.

29 квітня король і королева прибули до Нью-Йорка в рамах свого чотириденного візиту до США. Спочатку вони відвідали Національний меморіал 11 вересня, де вшанували пам’ять загиблих.

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Після цього монарше подружжя роз'їхалося на окремі заходи. Поки король Чарльз зустрічався з представниками організацій, що допомагають молоді, яка постраждала від продовольчої нестабільності, королева провела захід у публічній бібліотеці Нью-Йорка.

У межах своєї ініціативи Читальний зал королеви Камілла зустрілася з відомими письменниками та читачами, зокрема Сарою Джессікою Паркер, Анною Вінтур та донькою Джорджа Буша-молодшого і Лори Буш Дженною Буш Гейгер.

Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS

«Я дуже вдячна за кожну нагоду, коли ви привертаєте увагу до читання, до стосунків між читачем і книгою, до того, як це змінює та збагачує життя, а також виховує співчуття та цікавість. А для Її Величності це має величезне значення», — розповіла Паркер.

Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS

Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS

Дженна Буш Гейгер розповіла, що королева «дуже кумедна та розумна», додавши, що вона раніше зустрічалася з Каміллою у 2005 році.

«Що мені в ній подобається, так це її любов до читання. І вона тут, щоб пропагувати це в той час, коли ми відчайдушно хочемо, щоб наші діти читали більше, щоб книги були більшою частиною розмови», — додала вона.

На заході королева подарувала Нью-Йоркській публічній бібліотеці раніше зниклу м’яку іграшку Вінні-Пуха — цьогоріч виповнюється 100 років з виходу дитячої повісті.

У листопаді минулого року королева вже зустрічалася з акторкою під час вручення Букерівської премії. Паркер тоді входила до складу журі.

Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS

Що відомо про візит короля Британії до США

Візит британського короля Чарльза III стартував 27 квітня у Вашингтоні, округ Колумбія.

28 квітня він звернувся до двох палат Конгресу і заявив про необхідність підтримувати Україну. Після цього у Білому домі пройшов банкет на честь короля.

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Після Нью-Йорка монарше подружжя відправиться до Вірджинії. Далі король самостійно вирушить на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.