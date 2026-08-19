«Було важко». Королева Камілла вперше заговорила про рак у її чоловіка, короля Чарльза

Королева Камілла вперше відверто розповіла про онкологію у короля Чарльза. Вона пригадала, як відвідала центр лікування раку Maggie’s лише за тиждень до того, як про діагноз її чоловіка стало відомо широкому загалу.

Як розповіла Камілла, їй було «досить важко» не мати змоги нічого сказати про ситуацію з чоловіком під час своїх відвідин центру, пише Page Six.

«Я мало не сказала щось, але, знаєте, відчула, що зараз не час. Я подивилася на всіх, хто страждав, і на всіх родичів, і, гадаю, це змусило мене ще більше усвідомити, наскільки важливими є ці місця. Мені дуже хотілося висловитись, але, очевидно, я не могла», — зазначила королева у розмові з виконавчою директоркою організації Maggie’s Дамою Лорою Лі.

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Під час численних попередніх візитів у центри Maggie’s по всій Великій Британії вона завжди вислуховувала пацієнтів і членів їх сімей, а також бесідувала з ними. Але тепер їй було складно осягнути, що вона сама опинилася серед тих, кого рак торкнувся особисто.

«Я мало не засипала їх питаннями», — зізналася королева Камілла, згадуючи розмови з людьми у центрі під час цього візиту: «Мені не хотілося занадто глибоко втручатися в їхнє життя… Я просто розмовляла з ними, але… Мені здавалося, що цього разу все було набагато особистішим і глибшим».

Після цього досвіду Камілла ще раз переконалася у тому, що за кожної лікарні має бути свій центр Maggie’s. Королева розповіла, що коли дізналася про діагноз чоловіка, вона усвідомила: вона так довго розмовляла з людьми, які з цим зіткнулися, а тепер сама опинилася в такій ситуації, коли потрібно дбати про чоловіка і водночас намагатися розібратися з усім іншим.

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року стало відомо, що королю Великої Британії Чарльзу III діагностували онкологічне захворювання. Тоді лікарі рекомендували йому на деякий час відкласти публічні обов’язки.

У Букінгемському палаці уточнили, що британський монарх вирішив повідомити про свій діагноз, щоб уникнути спекуляцій, і в надії, що це «допоможе суспільному розумінню тих, хто в усьому світі стикається з раком». Онкологічне захворювання у короля Великої Британії виявили на ранній стадії.