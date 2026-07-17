З особливою брошкою. Королівська сімʼя показала новий портрет королеви Камілли з нагоди її 79-річчя

17 липня королева-консорт Камілла святкує 79-й день народження. З цієї нагоди Букінгемський палац опублікував її новий портрет.

Як пише HELLO!, портрет зроблений королівським фотографом Крісом Джексоном у Державній вітальні замку Гіллсборо, Північна Ірландія, у червні цього року.

На фотографіях Камілла, одягнена у сукню глибокого синього кольору, яку доповнила брошкою у вигляді метелика з діамантами та сапфірами. Цю прикрасу подарували покійній королеві Єлизаветі на весняному ярмарку в Бірмінгемі в лютому 1977 року.

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Королева відзначила свій день народження, анонсувавши новий проєкт, повʼязаний підтримувати дитячу грамотність. Тепер кожній дитині у 6 класі у Великій Британії на Різдво подарують примірник книги Неймовірні створіння Кетрін Ранделл у партнерстві з Національним фондом грамотності, покровителем якого є королева.

Кожна книга матиме королівську печатку на обкладинці та особисте послання від Камілли всередині.

«Неймовірні створіння однієї з моїх улюблених письменниць — це блискуче фентезі, яке познайомить вас із безліччю міфічних друзів та жахливих ворогів… і я сподіваюся, що воно вам сподобається так само як і мені», — йдеться в повідомленні.

Камілла заснувала свій книжковий клуб Читальна кімната під час пандемії Covid-19 у січні 2021 року, де ділиться своїми книжковими рекомендаціями. У 2023 році вона заснувала благодійну організацію Читальна кімната королеви й тепер щорічно проводить літературний фестиваль, а також записує подкаст про літературу.