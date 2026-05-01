З рубінами та діамантами. Королева Камілла одягла брошку, яку їй подарували Дональд і Меланія Трамп

Королева Камілла у завершальний день державного візиту до США одягла символічний подарунок від Дональда і Меланії Трамп. Королева обрала прикрасу, яка має особливе значення.

Про це повідомляє Instyle. Вибір прикраси символізував єдність Сполученого Королівства і США, оскільки дві країни є союзниками протягом десятиліть.

Президент США і перша леді подарували королеві Каміллі вінтажну золоту брошку з рубінами й діамантами у вересні 2025 року під час свого офіційного державного візиту до Великої Британії. Рубіни відповідають знакові зодіаку королеви Камілли, а діаманти — першої леді США.

Реклама:

Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп урочисто попрощалися з королем Чарльзом та королевою Каміллою у Білому домі / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Вінтажна брошка від Tiffany & Co. прикрашена квітковим орнаментом з центральним діамантом, оточеним гроном рубінів. «Золото цього виробу має фактурну, майже скульптурну текстуру, що надає листю глибини та об'єму. У центрі розташовані чотири рубіни, що оточують центральний діамант. Судячи з дизайну, брошка створена у стилі середини XX століття, можливо, 1950−1970-х років, коли натуралістичні квіткові брошки з жовтого золота з дорогоцінним камінням були дуже модними», — розповів WWD ювелір Стівен Стоун.

Реклама

Королева Камілла одягла символічний подарунок від Дональда та Меланії Трамп / Фото: Samir Hussein/Pool via REUTERS

Король Чарльз, королева Камілла, президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп під час прощальної церемонії у Білому домі / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Те, що королева Камілла одягла брошку на прощання з Дональдом і Меланією Трамп, було продуманим жестом, що свідчить про її вдячність і повагу до подарунка. На прощанні у Білому домі королева Камілла з’явилася в сукні від свого улюбленої дизайнерки Анни Валентайн.