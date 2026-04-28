З особливою прикрасою. Королева Камілла прибула у Вашингтон у стильній рожевій сукні від Dior
Королева Камілла прибула у Вашингтон у стильній рожевій сукні від Dior (Фото: REUTERS/Eric Lee)
27 квітня королева-консорт Камілла разом королем Чарльзом прибули до Вашингтона з нагоди державного візиту до США та зустрілися з президентом Трампом та першою леді Меланією.
Про це повідомляє Marie Claire.
Королева Камілла вийшла з літака у рожевій сукні-пальті від Dior. Особливим акцентом її образу стала брошка, що складається з двох прапорів — американського і британського.
Цю прикрасу від Cartier Єлизаветі II подарував у 1957 році тодішній мер Нью-Йорка Роберт Ф. Вагнер під час її першого державного візиту до США в статусі королеви. Брошка прикрашена рубінами, смарагдами та діамантами в оправі з платини.
Після офіційної зустрічі на Об'єднаній базі Ендрюс у Мериленді, король і королева вирушили до Білого дому, щоб зустрітися з президентом Дональдом Трампом та першою леді Меланією Трамп.
Для зустрічі з президентським подружжям королева обрала білу шифонову сукню з візерунком від Анни Валентайн — культової британської дизайнерки, яка створила весільну сукню Камілли у 2005 році.
Що відомо про візит короля Британії до США
27 квітня король Чарльз і королева Камілла прибули в США з державним візитом. Він присвячений до 250-річчя здобуття незалежності США від Великої Британії.
Дипломатична вага візиту стала ще актуальнішою на тлі недавньої сварки президента Дональда Трампа з прем'єр-міністром Кіром Стармером через обмежену підтримку Великою Британією військових дій США проти Ірану.
28 квітня пройде президент Трамп і король Чарльз зустрінуться особисто. Також у цей день монарх виголосить промову перед обома палатами Конгресу.
Після Вашингтона король і королева полетять до Нью-Йорка та Вірджинії. Далі король самостійно відправиться на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.