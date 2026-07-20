Вбрання у тон до форми футболістів. Королева Іспанії Летиція у червоній мідісукні відвідала Чемпіонат світу з футболу в США

Королева Іспанії Летиція разом з чоловіком, королем Феліпе VI, та доньками, принцесою Леонор та інфантою Софією, відвідали Чемпіонат світу з футболу в США, щоб підтримати свою національну збірну.

Як пише WWD, Летиція обрала червону сукню, яка пасувала до форми збірної Іспанії. Вбрання мало розріз на нозі. Королева доповнила образ туфлями на маленьких підборах та з довгим носком, діамантовими сережками та золотою обручкою.

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Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Тим часом король Феліпе був одягнений у темно-синій костюм з білосніжною сорочкою та яскравою червоною краваткою. Доньки королівського подружжя також обрали образи у кольорах національного прапора.

Принцеса Леонор обрала білу сорочку з коротким рукавом, яку доповнила червоними штанами, а інфанта Софія — червону сорочку з довгим рукавом та штанами кольору слонової кістки. Обидві дівчини обрали туфлі на низьких підборах бежевого кольору.

Фото: REUTERS/John Sibley

Матч між Іспанією та Аргентиною відвідали прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, а також президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія.

Переможцем Чемпіонату світу з футболу стала Іспанія. На 106 хвилині забив гол нападник збірної Ферран Торрес.