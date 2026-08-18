Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували через ускладнення після лікування хвороби крові

Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували через затримку рідини в організмі. Відомо, що упродовж кількох останніх тижнів монарх проходив лікування від захворювання крові.

89-річний король Норвегії пробуде у лікарняних стінах упродовж двох тижнів. Про це мовиться у заяві королівського палацу Норвегії.

Як повідомили у палаці, декілька останніх тижнів монарх проходив лікування кортизоном від захворювання крові — гемолітичної анемії. Хвороба спричиняє зменшення кількості еритроцитів в організмі та призводить до втоми й задишки.

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Госпіталізували 89-річного Гаральда V через «затримку рідини в організмі, що вимагає перебування в лікарні». Його стан був викликаний нещодавнім лікуванням.

Поки король перебуває на лікарняному, його обов’язки виконує 53-річний кронпринц Гакон.

Зазначимо, що король Гаральд є найстаршим монархом Європи. Він є церемоніальним главою держави Норвегії з січня 1991 року — відтоді, як помер його батько, король Олаф. Зі своєю дружиною, королевою Сонею, він одружився у 1968 році.

Останніми місяцями члени норвезької королівської родини стикаються з низкою проблем зі здоров’ям: зокрема, у травні до лікарні з серцевою недостатністю потрапила сестра короля, принцеса Астрід.

У травні через проблеми із серцем також була госпіталізована королева Соня, а в червні кронпринцеса Метте-Маріт перенесла успішну операцію з трансплантації легень. У 2018 році в Метте-Маріт діагностували рідкісну форму легеневого фіброзу — захворювання, що спричиняє рубцювання легеневої тканини та утруднене дихання. Хоча в середині липня її виписали з лікарні, очікується, що протягом наступних шести місяців вона не братиме участі в офіційних заходах, оскільки потребує часу на відновлення.

Раніше у лютому королю Норвегії уже доводилось переривати свою відпустку на Канарах через стан здоров’я. Тоді монарха госпіталізували для проходження лікування від інфекції та зневоднення.