Серед гостей Александр Стубб і королева Данії Мері. Король Швеції Карл XVI Густав відсвяткував 80-річчя
Король Карл XVI Густав і королева Сільвія (Фото: Pontus Lundahl/TT News Agency/via REUTERS)
Король Карл XVI Густав відсвяткував своє 80-річчя на розкішному державному бенкеті, який відбувся у Стокгольмському королівському палаці. Серед почесних гостей — президент Фінляндії Александр Стубб, король Данії Фредерік X і королева Мері та інші.
Король Карл XVI Густав, який нещодавно зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Львові, запросив монархів, щоб зміцнити зв’язки між державами. Дотримуючись протоколу, король Карл XVI Густав і королева Сільвія першими пройшли історичними залами Палацу, а за ними йшли кронпринцеса Вікторія, принц Даніель і принцеса Естель. Про це повідомляє Hola.
Королева Швеції Сільвія одягла тіару Браганса, яка вважається однією з найцінніших тіар у світі (її створили у Франції на замовлення бразильського імператора Педро I для Амелії Лейхтенберзької з нагоди їхнього весілля у 1829 році).
Серед почесних гостей на банкеті — король Бельгії Філіп і королева Матильда (обрала вечірню сукню від Armani Privé), президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Данії Фредерік X та королева Мері (одягла тіару королеви Луїзи), спадкоємний принц Норвегії Хокон, президентка Ісландії Халла Томасдоттір, великий герцог Гійом і велика герцогиня Стефанія Люксембурзька, кронпринц Олександр і кронпринцеса Катерина Сербська. Найзворушливішою подією вечора стала промова кронпринцеси Вікторії, яка звернулася до свого батька.