Серед гостей Александр Стубб і королева Данії Мері. Король Швеції Карл XVI Густав відсвяткував 80-річчя

Король Карл XVI Густав відсвяткував своє 80-річчя на розкішному державному бенкеті, який відбувся у Стокгольмському королівському палаці. Серед почесних гостей — президент Фінляндії Александр Стубб, король Данії Фредерік X і королева Мері та інші.

Король Карл XVI Густав, який нещодавно зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Львові, запросив монархів, щоб зміцнити зв’язки між державами. Дотримуючись протоколу, король Карл XVI Густав і королева Сільвія першими пройшли історичними залами Палацу, а за ними йшли кронпринцеса Вікторія, принц Даніель і принцеса Естель. Про це повідомляє Hola.

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Королева Швеції Сільвія одягла тіару Браганса, яка вважається однією з найцінніших тіар у світі (її створили у Франції на замовлення бразильського імператора Педро I для Амелії Лейхтенберзької з нагоди їхнього весілля у 1829 році).

Король Карл XVI Густав та королева Сільвія / Фото: Pontus Lundahl/TT News Agency/via REUTERS

Серед почесних гостей на банкеті — король Бельгії Філіп і королева Матильда (обрала вечірню сукню від Armani Privé), президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб, король Данії Фредерік X та королева Мері (одягла тіару королеви Луїзи), спадкоємний принц Норвегії Хокон, президентка Ісландії Халла Томасдоттір, великий герцог Гійом і велика герцогиня Стефанія Люксембурзька, кронпринц Олександр і кронпринцеса Катерина Сербська. Найзворушливішою подією вечора стала промова кронпринцеси Вікторії, яка звернулася до свого батька.

Королева Матильда та король Бельгії Філіпп / Фото: Pontus Lundahl/TT News Agency/via REUTERS

Президент Фінляндії Александр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб / Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Король Данії Фредерік X та королева Мері / Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Кронпринц Норвегії Хокон / Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Президентка Ісландії Халла Томасдоттір та її чоловік Бйорн Скуласон / Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Кронпринцеса Швеції Вікторія, принцеса Естель та принц Даніель / Фото: Pontus Lundahl/TT News Agency/via REUTERS

Кронпринц Олександр та кронпринцеса Катерина Сербська / Фото: Pontus Lundahl/TT News Agency/via REUTERS