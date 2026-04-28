«Швидко прибрали». Короля Чарльза ледь не зустріли в США з прапором Австралії замість британського

У Вашингтоні напередодні візиту короля Чарльза до США з державним візитом розвісили австралійські прапори замість британських. Згодом їх замінили.

Про це повідомляє People.

У п’ятницю, 24 квітня, — за три дні до державного візиту короля Чарльза до США — у соціальних мережах з’явилися публікації, на яких зображено австралійські прапори, що висять вздовж головної вулиці Вашингтона.

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Зокрема, про це повідомив репортер ABC News Джеймс Лонгман.

«Приблизно дві години австралійський прапор висів поруч із прапором США. <…> Гадаю, вони усвідомили свою помилку і тепер замінили його на прапор Великої Британії», — сказав він у відео.

Представник Міністерства транспорту повідомив виданню Washington Examiner, що австралійські прапори встановили лише в одному районі і їх «швидко» прибрали.

«Ми вивісили ці прапори, але ситуацію швидко виправили й нам вдалося їх прибрати», — заявив він.

Замінені прапори / Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Що відомо про візит короля Британії до США

27 квітня король Чарльз і королева Камілла прибули в США з державним візитом. Він присвячений до 250-річчя здобуття незалежності США від Великої Британії.

Дипломатична вага візиту стала ще актуальнішою на тлі недавньої сварки президента Дональда Трампа з прем'єр-міністром Кіром Стармером через обмежену підтримку Великою Британією військових дій США проти Ірану.

28 квітня пройде президент Трамп і король Чарльз зустрінуться особисто. Також у цей день монарх виголосить промову перед обома палатами Конгресу.

Після Вашингтона король і королева полетять до Нью-Йорка та Вірджинії. Далі король самостійно відправиться на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.