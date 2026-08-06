Під час літньої відпустки. Король Чарльз сфотографувався у трояндовому саду своєї бабусі, королеви-матері

Король Чарльз вирушив до Шотландії, де традиційно проведе літню відпустку. На шляху до замку Балморал він зупинився у замку Мей в Кейтнессі, де жила королева Єлизавета, відома як королева-мати.

Британський монарх щороку відвідує замок Мей в кінці липня на початку серпня, коли відправляється у відпустку. Фото короля Чарльза у замку поділився у соцмережах Букінгемський палац.

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Король сфотографувався у саду, в якому свого часу полюбляла працювати його покійна бабуся, королева-мати, біля знаменитої Рожевої альтанки.

Фото: RoyalFamily/Instagram

Для цього портрету король одягнув твідовий піджак та кілт, підкреслюючи свою повагу до Шотландії, в руках він тримає тростину, якою часто користується під час перебування в гірській місцевості Шотландії.

Король позує біля вази з Королівською трояндою, виведеною та названою на честь Чарльза ІІІ. Ці троянди вирізняються маховими пелюстками у фуксієво рожеву та білу смужку та повторним цвітінням, пише Hello.

Фото: RoyalFamily/Instagram

Замок Мей у Кейтнессі був свого часу резиденцією королеви-матері, згідно з чутками вона заплатило за нього до 100 фунтів стерлінгів у 1952 році через кілька тижнів після смерті свого чоловіка, короля Георга VI, і проводила тут щороку три тижні в серпні та 10 днів у жовтні.

Король Чарльз успадкував замок після смерті королеви-матері в 2002 році. Зараз замок відкритий для відвідування публіки всі сім днів тижня з травня по вересень, крім тих днів, коли у резиденції перебувають король Чарльз і королева Камілла.

Після перебування у замку Мей король Чарльз відправиться до замку Барморал, де до нього і королеви Камілли приєднаються решта членів королівської родини.