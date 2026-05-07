«Мала папку ескізів весільних суконь». Гейден Панеттьєрі опублікувала мемуари і пояснила, чому їхнє весілля з Кличком не відбулося

Американська акторка Гейден Панеттьєрі опублікувала мемуари Це я: Розплата , у яких відверто пише про те, що пережила. Зокрема, про залежність та стосунки з Володимиром Кличком.

У мемуарах Панеттьєрі пише, що вперше спробувала наркотики у 16 років. Їй їх запропонувала представниця компанії, яка займалася виробництвом серіалу Герої. Гайден тоді не усвідомлювала, що ці «безрецептурні таблетки щастя» виявляться наркотиками, бо довіряла цій жінці.

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Також вона почала вживати алкоголь, щоб полегшити симптоми недіагностованої післяпологової депресії. Два курси реабілітації від алкогольної залежності стали приводом для 50-річного Кличка вимагати, щоб вона відмовилася від опіки над їхньою дочкою Каєю-Євдокією, якій зараз 11 років.

Після цього Панеттьєрі закохалася в Браяна Хікерсона, який роками піддавав її фізичному та емоційному насильству. Після цього вона потрапила на реабілітацію втретє. Через два роки у неї помер брат. Акторка досі не може змиритися з цією втратою.

Напередодні виходу мемуарів Гайден дала інтервʼю Us Weekly, у якому розповіла, чому її весілля з Кличком не відбулося. Вони познайомилися у 2009 році, а оголосили про бажання одружитися у 2013-му. Згодом Володимир скасував підготовку.

«Мені здавалося, що моє его було повністю знищене за секунди. У мене була ціла папка з ескізами весільних суконь. Ми їздили до Італії та мали зустрічі з Armani. Усе було підготовлено», — розповіла вона.

За словами Гайден, тоді вона відчула сильне емоційне виснаження і втрату впевненості. Вона не хотіла «благати когось одружуватися», тому проігнорувала пропозицію боксера.

«Найкращий спосіб, який я змогла придумати, щоб відповісти йому тим самим, — це просто проігнорувати це. Я не збиралася дарувати йому задоволення, розповідаючи, як сильно це мене розбило. Лише через кілька років набралася сміливості запитати, чому», — поділилася вона.

У книзі вона пише, що на початку у них з Володимиром були хороші стосунки, але згодом почали виникати труднощі через «різницю світів».

В інтервʼю Панеттьєрі зазначила, що не звинувачує Кличка у своїх помилках і бере відповідальність за свої недоліки як матері.

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«Для мене було особливо важливо бути ідеальною мамою, зокрема через мої стосунки з мамою та те, що я бачила, як вона робила. Я думала: „Ось ці помилки я не повторю“. Коли плани зруйнувалися, настала післяпологова [депресія], і я повністю втратила контроль над собою. Раптом я виявилася далеко не тією мамою, якою, як я собі пообіцяла, мала стати, і це було нищівним ударом», — додала вона.

День, коли Володимир Кличко дав їй підписати документ про відмову від опіки над донькою, вона описує так: «Це був справжній кошмар, і я відчувала, що втратила контроль над ситуацією. Я нічого не могла з цим вдіяти. Частина мене так хотіла боротися, але зрештою я мусила зважати на найголовніше — на те, як усе це позначиться на моїй доньці. Іноді заради них доводиться робити найважчі речі у світі».

Гайден називає боксера «неймовірним батьком», і вважає, що той діяв в інтересах доньки.

«Те, що ми жили на різних континентах, ще більше ускладнювало нашу ситуацію. Попри мої почуття, було важливо завжди ставити її на перше місце. Але про це було важко писати, і досі мені важко про це говорити. Це був, безперечно, один із найгірших днів у моєму житті, і так буде завжди», — додала вона.

На момент знайомства з Кличком Панеттьєрі було 20 років, а йому — 33 роки. Акторка народила доньку в грудні 2014 року. Пара остаточно завершила свої стосунки у 2018-му.