«Ти завжди була на моєму боці». Ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова емоційно звернулася до Панеттьєрі

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, відреагувала на смерть актриси Гейден Панеттьєрі. Вони залишалися близькими подругами навіть після того, як брат Віталія, Володимир, розірвав стосунки зі своєю екснареченою.

Наталія присвятила довжелезну публікацію Гейден та поділилася спільними світлинами із нею у своєму Instagram. Вона написала, що її серце «розбилося на тисячу уламків», коли вона дізналася новину про смерть подруги. Також Єгорова розповіла, що невдовзі мала зустрітися із Гейден у Європі.

Реклама

«Моя прекрасна дівчинко… Тобі було лише 20, коли ми познайомилися. Мені — 36. І я досі пам’ятаю, як ти вперше увійшла до кімнати — вона одразу стала світлішою. Такою ти була. Куди б ти не йшла, ти несла із собою світло. Твоя енергія, твій сміх, твоє неймовірне почуття гумору, та незабутня усмішка. Ти вміла оживити цілу кімнату просто своєю присутністю», — зворушливо написала Єгорова.

Колишні братів Кличків були близькими і планували майбутню зустріч у Європі / Фото: natalia_yegorova в Instagram

Вона поділилась, що за радісною енергією Панеттьєрі «ховалася глибина», яка завжди її вражала. Єгорова написала, що навіть у 20 років Гейден мала мудрість, невластиву своєму віку та розуміла і відчувала людей. Наталія наголосила, що завжди пишалася Панеттьєрі і її талантом на екрані, а також дуже цінувала її рішучість, чесність та безстрашність.

«У тебе було величезне серце, сповнене турботи — про родину, друзів, природу й тварин, а також про багатьох людей, яким ти допомагала на своєму шляху… Ти була однією з найсильніших і найсміливіших жінок, яких я коли-небудь знала. Зовні тендітна й ніжна, але з серцем левиці. І, Боже, як я любила твою щирість. Твій гострий язик. Твою безстрашність», — звернулась вона до Гейден.

Моя дівчинко, – Єгорова емоційно звернулася до Гейден, яка раптово померла у віці 36 років / Фото: natalia_yegorova в Instagram

Наталія Єгорова написала, що акторка ніколи не вдавала із себе когось іншого, а ще — не казала людям те, що вони хотіли почути. І не мало значення, хто саме стояв перед нею.

«Ти захищала тих, кого любила, і відстоювала права жінок із такою рішучістю, яку я ніколи не забуду. Ти завжди була на моєму боці. Я знала, що можу на тебе покластися», — зазначила колишня дружина Віталія Кличка.

Колишня дружина Віталія Кличка оприлюднила багато світлин з Гейден Панеттьєрі, яка була нареченою брата її чоловіка / Фото: natalia_yegorova в Instagram

Єгорова додала, що тепер постійно думає про їхні останні розмови перед виходом книжки Панеттьєрі. Гейден обіцялала, що невдовзі буде у Європі з презентаційним туром і що нарешті знову зможе побачитися із Наталією. За словами Єгорової, вона була дуже щаслива та очікувала на майбутню зустріч із близькою подругою.

Реклама:

Єгорова та Панеттьєрі мали зустрітися під час європейського туру Гейден з презентації мемуарів / Фото: natalia_yegorova в Instagram

«Я щиро вірила, що ця книжка принесе тобі полегшення й стане початком нового світанку — нової глави твого життя. Шкода, що тобі не відвели більше часу. Цієї п’ятниці, 21 серпня, тобі виповнилося б лише 37 років. Сподіваюся, там, де ти зараз, більше немає болю — лише спокій, світло й любов, — і що твій любий брат Янсен зустрів тебе», — додала Наталія.

Наталія Єгорова і Гейден Панеттьєрі / Фото: natalia_yegorova в Instagram

Вона також висловила свої співчуття батькам, родині, друзям та шанувальникам Гейден Панеттьєрі: «Ти залишила по собі світлий слід, який ніколи не зникне. Спочивай із миром, моя прекрасна дівчинко».

Нагадаємо, Гейден Панеттьєрі раптово померла 16 серпня у віці 36 років. Наразі поліція розслідує обставини її смерті, а перші висновки розтину вказують на її ненасильницький характер.

Колишній наречений Гейден Панеттьєрі, відомий український боксер, чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко вже відреагував на її смерть. Він написав, що його родина переживає час глибокого шоку та горя. Чоловік запевнив, що завжди розповідатиме їхній спільній доньці Каї про маму з глибокою повагою, аби дівчинка пам’ятала, якою людиною була Гейден.