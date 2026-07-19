Княгиня Шарлен у розкішному вечірньому образі із князем Альбером відвідала бал Червоного Хреста у Монако

Княгиня Монако Шарлен привернула особливу увагу на балу Червоного Хреста у Монако, з'явившись у сяйливій золотій сукні зі скульптурним драпіруванням і відкритою спиною від ELIE SAAB.

Щорічний благодійний бал, який відбувся у залі комплексу Sporting Monte-Carlo, є однією з найзначніших літніх подій князівства. Про це повідомляє Hola.

Князь Альбер II та княгиня Шарлен традиційно очолюють цей вечір. Організація Червоного Хреста пов’язана з родиною Грімальді з 1948 року. Протягом багатьох років княгиня використовує цей гала-вечір, щоб продемонструвати свої найвишуканіші вечірні образи, часто віддаючи перевагу гламурним вбранням. Для своєї появи цього року Шарлен обрала сукню з відкритими плечима та драпіруванням у стилі старого Голлівуду. Для додаткового драматизму дизайн включає накидку, яка спадає по спині.

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Княгиня доповнила свій вишуканий образ клатчем і сережками з морганітом та діамантами від Ole Lynggaard вартістю 50 тисяч доларів. Її волосся було вкладене з глибоким бічним проділом і гладкими хвилями. Князь Альбер був у білому смокінгу з червоним метеликом. Гала-вечір також відвідала Камілла Готтліб, донька принцеси Стефанії та онука Грейс Келлі.

Нагадаємо, княгиня Монако Шарлен відвідала відкриття Гран-прі Формули-1 у червоній стильній сукні.