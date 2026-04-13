У стильному вбранні від Ralph Lauren. Княгиня Монако Шарлен c князем Альбером відвідала фінал тенісного турніру Masters у Монте-Карло

13 квітня, 11:45
Яннік Сіннер із принцом Альбером II і принцесою Шарлен (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Яннік Сіннер із принцом Альбером II і принцесою Шарлен (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Княгиня Шарлен і князь Альбер були присутні на фінальному матчі турніру ATP Masters у Монте-Карло між іспанцем Карлосом Алькарасом та італійцем Янніком Сіннером.

До князя Альбера і княгині Шарлен приєдналися інші члени княжої сім'ї Монако, включно з Шарлоттою Казірагі (донька принцеси Кароліни Ганноверської), принцесою Олександрою (племінниця князя Альбера) і Поліною Дюкруе (донька принцеси Стефанії). Члени князівської родини спостерігали за перемогою Янніка Сіннера над Карлосом Алькарасом. У фіналі турніру Masters у Монте-Карло Сіннер переміг Алькараса у двох сетах.

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Для цієї нагоди принцеса Шарлен одягла стильний костюм кольору слонової кістки у тонку смужку з колекції Ralph Lauren. Про це повідомляє Town and Country. Штани прямого крою коштують 1400 євро, а вовняний блейзер — 2500 євро. Свій образ княгиня доповнила туфлями-човниками від Roger Vivier і клатчем від Bottega Veneta за 2800 євро.

REUTERS/Manon Cruz
Фото: REUTERS/Manon Cruz
Принц Альбер та принцеса Шарлен на фіналі турніру Masters у Монте-Карло (Фото: REUTERS/Manon Cruz)
Принц Альбер та принцеса Шарлен на фіналі турніру Masters у Монте-Карло / Фото: REUTERS/Manon Cruz

Корт, на якому грали Сіннер і Алькарас, названий на честь батька князя Альбера, принца Реньє III. Члени князівської сім'ї Монако регулярно відвідують турнір Masters у Монте-Карло, який проводять у квітні.

REUTERS/Manon Cruz
Фото: REUTERS/Manon Cruz

Раніше повідомлялося, що княгиня Шарлен і принцеса Габріелла в білому вбранні увійшли в історію під час візиту Папи Римського в Монако.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Княгиня Шарлен Принц Альбер

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