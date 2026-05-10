Княгиня Монако Шарлен з’явилася на публіці у комбінезоні від Elie Saab за п’ять тисяч доларів

Княгиня Монако Шарлен і князь Альбер II відвідали гала-концерт на честь закриття 81-ї Генеральної асамблеї Міжнародної ради військового спорту (CISM) у готелі Fairmont Monte Carlo. Княгиня Монако продемонструвала ефектний образ.

Княгиня Монако Шарлен з’явилася у чорному комбінезоні з напівпрозорими вставками і лелітками. Модель від Elie Saab за 4,900 доларів має ефект накидки. Образ втілює стриману розкіш і витончену жіночність.

Реклама

У Великій залі готелю Fairmont Monte Carlo до Шарлен і Альбера приєдналися син принцеси Стефанії Монакської, Луї Дюкруе, і його дружина, Марі Дюкруе. 68-річний князь Альбер одягнув парадний військовий фрак.

Княгиня Шарлен доповнила свій вечірній образ клатчем, сережками з діамантами і туфлями на підборах. Стиль Шарлен вирізняється вишуканістю і часто включає елегантні та розкішні сукні, а іноді блискучі деталі.

Комбінезон від Elie Saab як у княгині Шарлен / Фото: editorialist.com

Княгиня Шарлен також зробила елегантну укладку. Княгиня багато років носила коротку стрижку, а відрощувати волосся почала у 2025 році. «Хвиляста стрижка боб Шарлен має фантастичний вигляд, вона розслаблена, стильна і дуже їй личить! Такі зачіски довжиною до плечей — чудовий вибір для жінок 40+, оскільки вони створюють ілюзію густішого і здоровішого волосся», — оцінила зачіску Шарлен перукарка Сьюзі Макгілл.