Кліп Артема Пивоварова Viva La Vida відзначили на міжнародному рівні

Кліп на пісню Viva La Vida українського співака Артема Пивоварова до розділу Featured на Frameset — закритому цифровому просторі для кінематографістів, режисерів та операторів.

Автором мініфільму став режисер Мітя Шмураков. У зйомках взяли участь понад 80 людей на чолі. Viva La Vida увійде до майбутнього сольного альбому Пивоварова.

Кліп потрапив до розділу Featured на платформі Frameset. Це закритий цифровий простір для кінематографістів, режисерів та операторів. Туди потрапляють візуальні проєкти з усього світу, що пройшли кураторський відбір. Зокрема, туди потрапили роботи The Weeknd та Дуа Ліпи.

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«Ця подія вкотре демонструє професійність українських творців, що не поступаються світовим гігантам, та спроможність створювати продукт високої якості навіть в умовах війни», — зазначили в команді артиста.