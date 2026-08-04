Рекорд для україномовних відео. Кліп на пісню Плакала гурту KAZKA набрав 500 млн переглядів на Youtube

Кліп гурту KAZKA на пісню Плакала став першим україномовним відео, яке набрало 500 мільйонів переглядів на популярному відеохостингу Youtube. Пісня стала справжнім хітом відразу ж після свого виходу у 2018 році.

У гурті KAZKA вже відреагували на рекорд та радіють тому, що український контент стає все більше популярним за кордоном. Про це йдеться у дописі групи в Instagram.

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«500 000 000 переглядів на Плакала! Пишаємось бути першими українськими виконавцями, чий кліп подолав цю позначку на Youtube і особливо цінно бачити, як український контент з кожним роком все більше і більше виходить далеко за межі нашої країни! Дякуємо кожному, хто дивився, слухав, співав і досі любить Плакала», — мовиться у повідомленні.

Серед інших україномовних кліпів мільйонними переглядами можуть похизуватися:

Кліп на пісню Додому у виконанні Kalush та Skofka — 108 мільйонів переглядів.

у виконанні Kalush та Skofka — 108 мільйонів переглядів. Кліп на пісню Врубай від Parfeniuk — 103 мільйони переглядів.

від Parfeniuk — 103 мільйони переглядів. Відеокліп на композицію Дежавю Артема Пивоварова — 87 мільйонів переглядів.

Зазначимо, що 279 мільйонів переглядів має кліп українського гурту Время и Стекло, щоправда, на російськомовну пісню Имя 505.

Цікаво, що рекорд KAZKA став своєрідним подарунком до дня народження Олександри Заріцької — солістки гурту. 3 серпня їй виповнилося 34 роки. Цього дня співачка оприлюднила фото із великим різнокольоровим тортом та лаконічним підписом «birthday girl».

До слова, торік Олександра Заріцька розповідала про свого батька, який служить у ЗСУ. Співачка зі щемом зізналася, що сім'я є для неї дуже великою підтримкою. Вони дуже близькі, тож Олександрі складно довгий час не бачити тата чи маму.

Ще раніше, у 2024 році учасник KAZKA мультиінструменталіст Дмитро Мазуряк мобілізувався до війська.