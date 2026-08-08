«Все стандартно». Klavdia Petrivna назвала суму, яку витрачає на життя у Києві

Співачка Klavdia Petrivna (Соломія Опришко) в інтерв’ю блогерці Ангеліні Пичик відповіла, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя у Києві.

«Ну для люкса потрібно 10−15 тисяч доларів, це з басейном, тайським масажем. Я ж витрачаю 1,5−2 тисячі доларів, і мені цього достатньо. Це оренда, таксі, їжа, продукти — все стандартно. Що стосується моєї професійної діяльності, то йдеться про мільйони гривень, не доларів. Суми великі, бо це дорого коштує: оренда майданчика, персонал, артисти на сцені, балет, музиканти, костюми», — зазначила артистка.

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15 серпня Klavdia Petrivna виступить у Києві, на ВДНГ Feels. Це буде перший концерт артистки у столиці за два роки. Виконавиця пояснила, чому тривалий час у неї не було концертів у Києві. «Писала пісні, їздила з туром Україною. Була в європейському турі», — зізналася співачка. У 2024 році артистка зібрала два Палаци спорту у Києві.

Також повідомлялося, що Надя Дорофєєва представила новий кліп на пісню 747. Цей реліз став першою україномовною роботою зірки від початку року. Режисером нового кліпу Дорофєєвої став Алан Бадоєв. Протягом останніх пів року через стан здоров’я співачці довелося відкласти випуск нового музичного матеріалу.