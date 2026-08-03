«Взагалі не впізнати». Klavdia Petrivna здивувала зміною кольору волосся

Український візажист Єгор Андрюшин показав нове перевтілення зірки українського шоубізу. Цього разу він попрацював над новим образом для співачки Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna постала в образі з рудим волоссям, яскравим сріблястим макіяжем, у корсеті, що нагадує обладунки. Голову зірки прикрасила корона. Відповідне відео з перевтіленням співачки Єгор Андрюшин оприлюднив на своїй Instagram-сторінці.

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«Перевтілення для Klavdia Petrivna. Як вам?» — запитав він.

Зауважимо, що спершу у ролику Klavdia Petrivna позує у білому капелюсі. На тлі лунає її композиція Я тобі брехала. Далі картинка міняється — і співачка вражає новим яскравим образом.

У ще одному ролику Єгор Андрюшин показав, як підбирав перуки для фінального образу співачки.

Під дописами візажиста вже з’явилась багато коментарів. Шанувальники пишуть захопливі коментарі під відео з перевтіленням: «Неймовірна»; «Яка шикарна»; «Діва»; «Взагалі не впізнати! Шикарне перевтілення»; «Клаві пасує абсолютно все».

До слова, концерт Klavdia Petrivna відбудеться у Києві вже 15 серпня у Feels Garden.