ФСБ звинувати репера Київстонера у підготовці теракту у Підмосков'ї

У вівторок, 14 липня, ФСБ Росії повідомила, що нібито зірвала теракт по стратегічному оборонному підприємству РФ у Московський області, який нібито готував український репер Київстонер. Репер відповів, що «чілить».

Про це повідомляють ФСБ та російські ЗМІ, а також Київстонер у своїх соцмережах.

ФСБ стверджують, що український репер Альберт Васильєв, відомий як Київстонер і який наразі проживає в Європі, причетний до організації атаки на стратегічне оборонне підприємство у Московській області. Нібито він готував атаку 35 FPV-дронами, які мали бути доставлені з території Білорусі у коробках з іспанською керамічною плиткою — партію доставляли з Києва через Словаччину і Польщу до Республіки Білорусь.

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Фото: скріншот/Slay Music/Telegram

Виконати атаку на території РФ нібито мав колишній учасник ПВК Вагнер, який отримав російське громадянство у 2023 році. Його затримали ФСБ. Інший підозрюваний, який нібито орендував ангар, був убитий під час затримання, бо чинив опір. Росіяни заявили, що «знищили» всі дрони.

Київстонер записав відео російською мовою, у якому за допомогою лайки висловив здивувався звинуваченням: «Я не знаю, чим я удостоївся цієї уваги, і головне навіщо. Ще я розумію, якщо б я був якийсь тип активний, десь щось, я збитий льотчик. Я бл*дь, чілю, братан, я в доту єб*шу, яка на х*й організація».

34-річний Альберт Васильєв наразі живе в Словаччині разом із дружиною та маленьким сином, куди вони переїхали зі США, куди втекли після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він веде блог російською мовою, продовжує випускати пісні. Давав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.