«Між ними виник особливий зв’язок». У Київському зоопарку пригадали дружбу Гейден Панеттьєрі з горилою Тоні

У Київському зоопарку відреагували на смерть голлівудської знаменитості та колишньої нареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі. Актриса дуже любила тварин та допомагала з облаштуванням вольєру для зірки зоопарку – горили Тоні.

Про візити Гейден Панеттьєрі до зоопарку та особливий зв’язок, який у акторки виник із київським улюбленцем — найстарішою горилою в Європі Тоні, повідомили на офіційній сторінці Київзоо у Facebook.

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«Є звістки, які важко прийняти. Пішла з життя американська акторка Хейден Панеттьєрі. Для мільйонів вона залишиться відомою акторкою. Для КиївЗоо — людиною, яка щиро полюбила нашого Тоні й стала частиною його історії», — йдеться у повідомленні.

У зоопарку зазначили, що з першої зустрічі між Гейден та Тоні виник особливий зв’язок.

«Гейден поверталася до Києва, навідувала Тоні, цікавилася його життям, а згодом допомогла створити для нього новий дім. На цій світлині - одна з тих зустрічей. Проста, тепла і справжня. Саме такою хочеться зберегти цю історію у пам’яті. Її доброта залишиться з нами — у долі Тоні та в історії КиївЗоо», — написали представники зоопарку.

Вони також подякували Гейден за щирість і любов, які вона дарувала тваринному світу і Київському зоопарку.

Зазначимо, що у 2014 році Панеттьєрі здійснила свій перший візит до КиївЗоо і познайомилась з горилою Тоні. Уже восени того ж року за підтримки Гейден Тоні отримав нові зимові апартаменти, а навесні 2015 року — нові літні.

Гейден Панеттьєрі також була відома своєю активною боротьбою за захист дельфінів і китів. У 2007 році акторка взяла участь у гучній екологічній акції протесту проти загінного полювання на дельфінів у містечку Тайдзи в Японії. Вона разом з іншими активістами намагалася зупинити масове вбивство дельфінів, зайшовши у воду, за що їх затримала місцева поліція.