Фамільні прикраси. Кейт Міддлтон одягла сережки королеви Єлизавети II і браслет принцеси Діани на садову вечірку у Букінгемському палаці

Принцеса Уельська вшанувала пам’ять королеви Єлизавети та принцеси Діани, одягнувши їхні прикраси на садову вечірку у Букінгемському палаці. Захід відбувся у п’ятницю, 8 травня.

Принц Вільям і принцеса Кетрін очолили захід від імені короля Чарльза. На садовій вечірці Кейт Міддлтон продемонструвала фамільні прикраси. Це сережки-краплі з бахрейнських перлів, які належали королеві Єлизаветі II, і браслет з трьох ниток перлів принцеси Діани (був створений лондонським ювеліром Найджелом Мілном у 1988 році). Принцеса Уельська зберігає ці прикраси у своїй скриньці для коштовностей вже багато років.

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Прикраси додали королівського шарму позачасовому стилю принцеси. Кейт Міддлтон обрала для заходу сукню з плісированою спідницею в горошок від Self Portrait за 590 євро. Образ також доповнили вінтажний капелюшок від Mitzi Lorenz, клатч Forever New і шкіряні човники Ralph Lauren.

Кейт Міддлтон на садовій вечірці у Букінгемському палаці / Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Вечірку відвідали принц Едвард, Софі, герцогиня Единбурзька, і дочка принцеси Анни Зара Тіндолл. Герцогиня Единбурзька з’явилася у сукні небесно-блакитного кольору від Roland Mouret, а Зара Тіндолл — у вбранні з аплікацією від Leo Lin.

Дочка принцеси Анни Зара Тіндолл / Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Герцогиня Единбурзька, принцеса Уельська, принц Уельський та герцог Единбурзький під час Королівської садової вечірки / Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Король Чарльз і королева Камілла провели першу вечірку сезону у Букінгемському палаці 6 травня. Члени королівської сім'ї Великої Британії влаштовують садові вечірки протягом усього літа.