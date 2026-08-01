Майстер-клас зі стилю smart-casual. Кейт Міддлтон показала елегантний образ на Іграх Співдружності
Кейт Міддлтон і принц Вільям з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї відвідали Ігри Співдружності у Шотландії (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Принцеса Уельська продемонструвала майстер-клас зі стилю smart-casual на Іграх Співдружності у Шотландії. Принц і принцеса Уельські перервали свою літню відпустку, щоб відвідати змагання разом з дітьми.
Ця сімейна поїздка стала першою офіційною публічною появою принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї у Шотландії. Для спортивного заходу принцеса Кетрін обрала елегантний образ у стилі преппі. Кейт Міддлтон прибула на півфінал з нетболу у вбранні, яке може слугувати джерелом натхнення для тих, хто прагне опанувати стиль smart-casual. Про це повідомляє The Telegraph.
Головним елементом образу став двобортний кашеміровий блейзер Camden з колекції Ralph Lauren. Блейзер натхненний чоловічим спортивним стилем у Британії XIX століття і є одним із класичних силуетів бренду Ralph Lauren. Варто зазначити, що Ralph Lauren є офіційним постачальником одягу для Вімблдонського турніру, патронесою якого є принцеса. Ідентичний блейзер темно-синього кольору коштує 2950 фунтів стерлінгів. Принцеса поєднала його зі спідницею-плісе від Christopher Kane та смугастим жилетом від La Ligne. Образ доповнили сережки-кільця з діамантами від Kiki McDonough, туфлі Gianvito Rossi та сумочка Anya Hindmarch.
Принц Джордж і принц Луї обрали для змагань лляні сорочки від Ralph Lauren.