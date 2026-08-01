Майстер-клас зі стилю smart-casual. Кейт Міддлтон показала елегантний образ на Іграх Співдружності

Принцеса Уельська продемонструвала майстер-клас зі стилю smart-casual на Іграх Співдружності у Шотландії. Принц і принцеса Уельські перервали свою літню відпустку, щоб відвідати змагання разом з дітьми.

Ця сімейна поїздка стала першою офіційною публічною появою принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї у Шотландії. Для спортивного заходу принцеса Кетрін обрала елегантний образ у стилі преппі. Кейт Міддлтон прибула на півфінал з нетболу у вбранні, яке може слугувати джерелом натхнення для тих, хто прагне опанувати стиль smart-casual. Про це повідомляє The Telegraph.

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Головним елементом образу став двобортний кашеміровий блейзер Camden з колекції Ralph Lauren. Блейзер натхненний чоловічим спортивним стилем у Британії XIX століття і є одним із класичних силуетів бренду Ralph Lauren. Варто зазначити, що Ralph Lauren є офіційним постачальником одягу для Вімблдонського турніру, патронесою якого є принцеса. Ідентичний блейзер темно-синього кольору коштує 2950 фунтів стерлінгів. Принцеса поєднала його зі спідницею-плісе від Christopher Kane та смугастим жилетом від La Ligne. Образ доповнили сережки-кільця з діамантами від Kiki McDonough, туфлі Gianvito Rossi та сумочка Anya Hindmarch.

Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою, принцом Луї та принцом Джорджем / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: Michael McGurk/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Принц Джордж і принц Луї обрали для змагань лляні сорочки від Ralph Lauren.