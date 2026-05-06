Принцеса Уельська роками відмовляється відвідувати бал Інституту костюма музею Метрополітен у Нью-Йорку , попри численні запрошення Анни Вінтур. Свекруха Кетрін, принцеса Діана, відвідувала захід у 1996 році.

Про це повідомляє Sky News Australia.

Повідомляється, що Кетрін відмовилася відвідувати захід у 2026 та 2025 роках.

Поява Міддлтон на Met Gala викликала б ажіотаж, схожий на той, який колись викликала її покійна свекруха, принцеса Діана, яка відвідала бал у 1996 році в сукні-комбінації від Dior та чокері з перлів і сапфірів. Це намисто Кейт успадкувала після одруження з принцом Вільямом.

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Втім джерела стверджують, що Анна Вінтур хоче бачити Кейт на заході не через Діану, а тому, що вона є «найвищою нагородою» і привернула б до себе всю увагу. Колишня головна редакторка Vogue нібито зв’язалася з королем Чарльзом і королевою Каміллою в надії, що вони зможуть вплинути на рішення Кетрін.

«Кейт — це та знаменитість, яку Анна так хоче, але не може отримати. Це одержимість», — повідомило джерело, наближене до організації заходу, журналісту-оглядачеві світського життя Робу Шутеру.

Водночас джерело наближене до принцеси стверджує, що Кетрін не зацікавлена у події.

«Це було не просто запрошення. Це була спроба зробити її головним символом вечора — а вона не мала жодного бажання виконувати цю роль», — заявив інсайдер.

У минулому Вінтур відкрито говорила, що, на її думку, Кетрін «завжди виглядає абсолютно бездоганно».

Цьогорічний бал Met Gala пройшов 4 травня. Тема — Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів розглянути різні способи, у який дизайнери використовують тіло як чисте полотно. Під час створення суконь дизайнери надихалися відомими творами мистецтва.

Цьогоріч спільно з Анною Вінтур співкураторками заходу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.

Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.

Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.