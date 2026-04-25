Поклала вінок від імені короля. Кейт Міддлтон вперше взяла участь у пам’ятній службі на честь Дня Анзак біля Кенотафа

У суботу, 25 квітня, принцеса Уельська була присутня на щорічному параді на честь Дня АНЗАК, присвяченому пам’яті австралійських і новозеландських військовослужбовців.

День АНЗАК (національне свято в Австралії та Новій Зеландії, присвячене солдатам, загиблим у Першій світовій війні) відзначають 25 квітня від часу його заснування у річницю висадки союзних військ на світанку на Галліпольському півострові у Туреччині у 1915 році.

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Принцеса Кетрін вперше відвідала церемонію покладання вінків і парад біля Кенотафа у Вестмінстері разом із Верховним комісаром Нової Зеландії Хемішем Купером. Про це повідомляє GBnews.

Принцеса Уельська на щорічному параді з нагоди Дня АНЗАК / Фото: REUTERS/Toby Melville

Фото: Jeff Moore/Pool via REUTERS

На службі у Лондоні цього року також була присутня принцеса Анна, яка поклала вінок до Веллінгтонської арки, Гайд-парк-корнер у суботу. День АНЗАК відзначають у Лондоні відтоді, як король Георг V був присутній на першій службі у Вестмінстерському абатстві у 1916 році у річницю висадки у Галліполі.

Фото: REUTERS/Toby Melville

Фото: Jeff Moore/Pool via REUTERS

Кейт Міддлтон поклала вінок до Кенотафа, перш ніж вирушити в абатство на традиційну церковну службу. Принцеса поклала вінок від імені короля. Служба була організована посольствами Нової Зеландії та Австралії. Принцеса з’явилася у зшитому на замовлення пальті від Alexander McQueen.