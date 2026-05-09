Очолили захід від імені короля. Кейт Міддлтон і принц Вільям провели садову вечірку у Букінгемському палаці

У п’ятницю, 8 травня, принц і принцеса Уельські провели другу у цьому сезоні садову вечірку від імені короля Чарльза, за підтримки кузини Вільяма, Зари Тіндолл, а також герцога і герцогині Единбурзьких.

Садова вечірка передбачає строгий дрес-код — сукні та капелюшки для жінок, костюми-трійки та циліндри для чоловіків. Кейт Міддлтон з’явилася на публіці у стильному і вишуканому образі. Принцеса Кетрін обрала сукню з плісированою спідницею в горошок і приталеним жакетом від Self Portrait за 590 євро та вінтажний капелюшок від Mitzi Lorenz з квітковим візерунком.

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Про це повідомляє The Daily Mail. Верх вбрання прикрашений витонченою квітковою корсажною брошкою і доповнений тонким поясом. Принц Вільям одягнув чорний фрак і циліндр.

Кейт Міддлтон та принц Вільям провели садову вечірку у Букінгемському палаці / Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Герцогиня Единбурзька, принцеса Уельська, принц Уельський та герцог Единбурзький під час Королівської садової вечірки / Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Захід у саду Букінгемського палацу відвідали близько 8000 гостей — багато запрошених представляли благодійні організації, які підтримують принц Вільям і принцеса Кетрін. Гості насолоджувалися чаєм і тістечками на галявині лондонської резиденції короля під яскравим сонцем.

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Принц Уельський на вечірці зазначив, що у нього «мішки під очима». Син короля Чарльза відвідав захід у саду Букінгемського палацу наступного дня після того, як його улюблений клуб Aston Villa вийшов у фінал Ліги Європи. Принцеса розповіла, що дозволила своїм трьом дітям не лягати спати, щоб подивитися матч. «Вони всі так шумлять, навіть Луї», — сказала Кейт Міддлтон.