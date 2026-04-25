Доповнила монохромне вбрання. Кейт Міддлтон одягла сережки принцеси Діани на поминальну службу у Вестмінстерському абатстві

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон продемонструвала вишуканий і елегантний образ на службі пам’яті та подяки у Вестмінстерському абатстві на честь Дня АНЗАК.

Після участі принцеси Анни у ранковій службі в Гайд-парку, принцеса Уельська відвідала церемонію біля Кенотафа, де поклала вінок від імені короля Чарльза. Потім Кейт Міддлтон була присутня на службі у Вестмінстерському абатстві.

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Для виходу у світ принцеса обрала монохромний образ. Принцеса Кетрін з’явилася у зшитій на замовлення темно-синій сукні-пальто від Alexander McQueen by Sarah Burton з білими лацканами. Про це повідомляє GBnews.

Принцеса Уельська на службі у Вестмінстерському абатстві / Фото: Jeff Moore/Pool via REUTERS

Фото: Jeff Moore/Pool via REUTERS

Образ доповнили капелюшок-пігулка Jane Taylor London, замшеві човники Gianvito Rossi і сумочка DeMellier. Кейт Міддлтон також обрала особливі прикраси — сережки з сапфірами, які колись належали принцесі Діані, і кольє з підвіскою з танзаніту і діамантами від G. Collins and Sons вартістю 8400 фунтів стерлінгів (11,300 доларів). До пальта принцеса прикріпила брошку з червоним маком (символ пам’яті полеглих).

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Фото: Jeff Moore/Pool via REUTERS

Фото: Jeff Moore/Pool via REUTERS

День АНЗАК (національне свято в Австралії та Новій Зеландії, присвячене солдатам, які загинули в Першій світовій війні) відзначають 25 квітня від моменту його заснування в річницю висадки союзних військ на світанку на Галіпольському півострові у Туреччині у 1915 році.