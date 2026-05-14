Заборонила користуватися під'їзною доріжкою. Сестру Кейт Міддлтон звинуватили у використанні зв’язків з королівською родиною

Сестру принцеси Уельської , Піппу Міддлтон-Метьюз, та її чоловіка звинуватили у використанні зв'язків з королівською родиною через заборону користуватися під'їзною доріжкою, яка веде до їхнього маєтку.

Про це повідомляє Daily Mail.

ЗМІ стверджують, що Міддлтон та її чоловік, менеджер хедж-фонду Джеймс Меттьюз, «воюють» з британською благодійною організацією, що займається пішохідством, за доступ до стежки до Barton Court — маєтку, що входить до списку архітектурних пам’яток поблизу селища Кінтбурі у Беркширі.

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Підʼїздну доріжку Мілл-Лейн до маєтку також використовують як безпечний спосіб дістатися до села, замість того, щоб йти вузькою Стейшн-роуд, яка має сліпі повороти, інтенсивний рух та відсутність тротуару. Мілл-Лейн також з'єднує сільську дорогу з дамбою.

Місцеві жителі звинуватили подружжя у «розколі громади», оскільки ті закрили доріжку для людей посилаючись на міркування безпеки та конфіденційності.

Червона лінія — перекрита доріжка, жовта — загальнодоступна дорога / Фото: Daily Mail

Вони пояснюють, що ворота до доріжки завжди залишалися відчиненими попереднім власником маєтку з розумінням того, що його можна використовувати як громадський прохід. Але після того, як маєток за 15 мільйонів фунтів купила пара, ворота закрили.

35 мешканців звернулися до Ради Західного Беркширу з проханням оголосити цю дорогу загальнодоступною смугою, але Піппа Міддлтон та її чоловік чинили опір. Очікується, що вдова попереднього власника підтримає подружжя, бо їх бачили разом.

У середу, 13 травня, в сільській раді розпочалося слухання Інспекції з планування, на якому був присутній Джемс Метьюз, який стверджував, що питання безпеки та конфіденційності мають бути пріоритетним.

Місцеві жителі стверджують, що Піппа Міддлтон використовує королівський статус своєї сестри, щоб натякнути, що вона та її чоловік заслуговують на особливе ставлення через свою потребу в конфіденційності та безпеці.

У подружжя не вперше виникає конфлікт з місцевими. У вересні 2025 року Піппа і Джеймс розізлили сусідів через гучне святкування 50-річчя Меттьюза.