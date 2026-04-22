Кейт Міддлтон зізналася, що найважче їй дається під час масштабних королівських прийомів
Кейт Міддлтон на прийомі з нагоди 100-річчя королеви Єлизавети (Фото: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS)
Принцеса Уельська зізналася, що вважає найважкою частиною масштабних королівських прийомів, які королівська родина влаштовує, зокрема в Букінгемському палаці.
Про це пише People.
21 квітня усі старші члени королівської родини зібралися у Букінгемському палаці, щоб вшанувати памʼять королеви Єлизавети у 100-ту річницю від її дня народження.
Серед гостей було кілька людей, які також святкували 21 квітня своє 100-річчя.
Під час спілкування із відвідувачами Кейт розповіла, що їй не вдається під час таких заходів.
«Я вважаю, що ці середовища справді складні. У мене також дуже тихий голос, тому мені завжди кажуть: „Говори трохи голосніше!“», — зізналася вона.
Раніше Кетрін зізнавалася, що у дитинстві отримала прізвисько Писк (Squeak).
У 2016 році в інтервʼю ITV Міддлтон зізнавалася, що в королівській родині дражнять її за те, що вона надто довго спілкується з британцями.
«Прогулянки — це справжнє мистецтво, всі в родині дражнять мене, що я надто довго розмовляю. Мені ще треба трохи більше навчитися і, мабуть, засвоїти ще кілька порад», — сказала вона.
Це було особливо помітно під час спілкування з британцями на Різдво у 2024 та 2025 роках, коли вона значно відставала від своєї родини.