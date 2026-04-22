Кейт Міддлтон зізналася, що найважче їй дається під час масштабних королівських прийомів

Принцеса Уельська зізналася, що вважає найважкою частиною масштабних королівських прийомів, які королівська родина влаштовує, зокрема в Букінгемському палаці.

Про це пише People.

21 квітня усі старші члени королівської родини зібралися у Букінгемському палаці, щоб вшанувати памʼять королеви Єлизавети у 100-ту річницю від її дня народження.

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Серед гостей було кілька людей, які також святкували 21 квітня своє 100-річчя.

Під час спілкування із відвідувачами Кейт розповіла, що їй не вдається під час таких заходів.

«Я вважаю, що ці середовища справді складні. У мене також дуже тихий голос, тому мені завжди кажуть: „Говори трохи голосніше!“», — зізналася вона.

Раніше Кетрін зізнавалася, що у дитинстві отримала прізвисько Писк (Squeak).

У 2016 році в інтервʼю ITV Міддлтон зізнавалася, що в королівській родині дражнять її за те, що вона надто довго спілкується з британцями.

«Прогулянки — це справжнє мистецтво, всі в родині дражнять мене, що я надто довго розмовляю. Мені ще треба трохи більше навчитися і, мабуть, засвоїти ще кілька порад», — сказала вона.

Це було особливо помітно під час спілкування з британцями на Різдво у 2024 та 2025 роках, коли вона значно відставала від своєї родини.