Кейт Міддлтон зізналася, що найважче їй дається під час масштабних королівських прийомів

22 квітня, 11:48
Кейт Міддлтон на прийомі з нагоди 100-річчя королеви Єлизавети (Фото: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS)

Кейт Міддлтон на прийомі з нагоди 100-річчя королеви Єлизавети (Фото: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS)

Принцеса Уельська зізналася, що вважає найважкою частиною масштабних королівських прийомів, які королівська родина влаштовує, зокрема в Букінгемському палаці.

Про це пише People.

21 квітня усі старші члени королівської родини зібралися у Букінгемському палаці, щоб вшанувати памʼять королеви Єлизавети у 100-ту річницю від її дня народження.

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Серед гостей було кілька людей, які також святкували 21 квітня своє 100-річчя.

Під час спілкування із відвідувачами Кейт розповіла, що їй не вдається під час таких заходів.

«Я вважаю, що ці середовища справді складні. У мене також дуже тихий голос, тому мені завжди кажуть: „Говори трохи голосніше!“», — зізналася вона.

https://twitter.com/HELENNMCCRORY/status/2046633616306852150

Раніше Кетрін зізнавалася, що у дитинстві отримала прізвисько Писк (Squeak).

У 2016 році в інтервʼю ITV Міддлтон зізнавалася, що в королівській родині дражнять її за те, що вона надто довго спілкується з британцями.

«Прогулянки — це справжнє мистецтво, всі в родині дражнять мене, що я надто довго розмовляю. Мені ще треба трохи більше навчитися і, мабуть, засвоїти ще кілька порад», — сказала вона.

Це було особливо помітно під час спілкування з британцями на Різдво у 2024 та 2025 роках, коли вона значно відставала від своєї родини.

@royalslottie It’s absolutly hilarious 🤣 our walkabouts queen haha !! || ib: me and @Gigi,, ★ || #walesfamily #katemiddleton #princewilliam #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #fyp #fy #funny ♬ son original - lylz
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Кейт Міддлтон Букінгемський палац Королівська сім'я

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