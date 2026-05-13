Перша закордонна поїздка за два роки. Кейт Міддлтон прибула до Італії

У середу, 13 травня, принцеса Уельська Кетрін прибула до Італії з дводенним візитом. Це її перша закордонна поїздка з того часу, як на початку 2024 року у неї діагностували рак.

Про це повідомляє People.

13 травня принцеса прибула до міста Реджо-нель-Емілія на півночі Італії. Вона прибула до міста, аби покращити свою програму підтримки дітей дошкільного віку та їхніх опікунів від Центру раннього дитинства, що фінансується королівським фондом.

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Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Її першою зупинкою стала мерія, де Кетрін зустрілася з мером Марком Массаро та місцевими громадськими лідерами. Під час розмови принцесу познайомили з культурою, історією міста та впливовою в усьому світі освітньою філософією, яка започаткувала прогресивні підходи до раннього розвитку дітей.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Remo Casilli

«Понад десять років принцеса Уельська ставила раннє дитинство в центр своєї роботи», — сказав речник Кенсінгтонського палацу на брифінгу перед поїздкою, додавши, що Кейт все більше зосереджується на міжнародній співпраці та обміні ідеями між культурами та системами.

Після зустрічі з мером Міддлтон привіталася з громадськістю, яка зібралася, щоб побачити принцесу.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Репортер газети il Resto del Carlino описує візит принцеси: «Вона найпопулярніша. Вона така, як була Діана Спенсер. Вона символ гарної освіти та сім'ї».

Очікується, що візит до Італії стане першим із кількох міжнародних поїздок Кетрін. Вона сподівається розширювати співпрацю, щоб тема підтримки дітей та батьків була такою ж пріоритетною, як і зміна клімату.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Remo Casilli