Відпочинок на пляжі та домашні улюбленці. Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися сімейним відео з принцесою Шарлоттою

Принц і принцеса Уельські у день народження доньки Шарлотти опублікували не тільки традиційний портрет принцеси , а й поділилися сімейним відео з відпочинку.

2 травня внучці короля Чарльза виповнилося 11 років. У короткому ролику можна побачити, як принцеса Шарлотта насолоджується часом, проведеним з домашніми улюбленцями Отто і Орлою.

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На знак своєї любові до природи принцеса викладає послання на піску за допомогою білих камінців, а потім демонструє свою любов до спорту, граючи в крикет на пляжі. Разом з коротким роликом, підготовленим Букінгемським палацом, принц Вільям і принцеса Кейт залишили повідомлення. «Спасибі за прекрасні привітання з днем народження для принцеси Шарлотти, якій сьогодні виповнилося 11 років!», — ідеться в підписі до відео.

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Шарлотта / Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Шарлотта — третя в черзі на престол. Шарлотта (повне ім'я — Шарлотта Елізабет Діана) зможе стати королівською принцесою тільки після смерті своєї двоюрідної бабусі, принцеси Анни.

Раніше цього тижня обидві собаки (Орла та Отто) з’явилися на новому портреті, опублікованому на честь 15-ї річниці весілля принца і принцеси Уельських. Отто — син Орли, чорного кокер-спанієля принца Вільяма і принцеси Кейт. Кокер-спанієль Орла приєдналася до родини Вільяма і Кейт у 2020 році як подарунок від брата принцеси, Джеймса Міддлтона.