Яскраві моменти особливого літа. Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися серією фото з життя своєї родини

Принц і принцеса Уельські насолоджуються літом, а їхній останній допис в Instagram зафіксував деякі з найяскравіших моментів життя родини за останні кілька місяців.

Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили, що проводять «особливе» літо, опублікувавши новий допис в Instagram. Добірка нових фотографій з’явилася через тиждень після того, як королівське подружжя відсвяткувало 13-річчя свого старшого сина, принца Джорджа.

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На знімках принц Вільям і Кейт Міддлтон зображені під час різноманітних королівських заходів та прогулянок з трьома дітьми протягом останніх кількох місяців. «Повернення в літо. Дякуємо всім, хто зробив останні кілька місяців такими особливими!» — йдеться у повідомленні.

Фотогалерея розпочинається з портрета принца Вільяма та принцеси Кетрін біля Букінгемського палацу під час садової вечірки. У червні родина відвідала фінал чоловічого турніру Вімблдон. Принца Вільяма також було зафіксовано під час розмови з натуралістом Девідом Аттенборо на святкуванні його 100-річчя. Цього літа принц Уельський взяв участь у бізнес-форумі Королівського фонду United for Wildlife разом з Еммою Вотсон і Бенедиктом Камбербетчем, а принцеса Уельська здійснила сходження на три найвищі гірські вершини Великої Британії.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми / Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

На одному з фото Вільям і Кетрін лежать на траві зі своїми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. У дописі також було представлено три окремі портрети принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї на тлі морського пейзажу.