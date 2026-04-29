15 років шлюбу. Принц Вільям і Кейт Міддлтон представили нове фото з дітьми і собаками

У середу, 29 квітня, принц і принцеса Уельські святкують 15-річчя шлюбу. Вони представили новий сімейний портрет, але всупереч традиціям королівської родини зробили його неформальним.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили королівську традицію, представивши з нагоди святкування 15-річного ювілею шлюбу не офіційний, а дуже сокровенний сімейний портрет.

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На знімку зображено подружжя та їхніх трьох підрослих дітей — 12-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 8-річного принца Луї. Усі вони лежать на траві на спині. На фото уся родина сфотографована босоніж, вони розслаблені і люблячі.

Фотографія зроблена під час їхньої відпустки, яку родина провела на початку квітня у графстві Корнуолл. Знімок зробив королівський фотограф Метр Портеус.

«Святкуємо 15-річчя шлюбу», — йдеться у підписі до знімку.

Фото: The Prince and Princess of Wales/Х

Родина також показала на знімку двох свої собак. Це чорний кокер-спаніель Орла, яка вже п’ять років живе в родині, а також молоде цуценя, прізвисько якої ще невідомо. Про те, що пара взяла в родину ще одну собаку стало відомо в лютому цього року. Про це розповіла сама Кейт Міддлтон у коментарі ЗМІ, пише Hello. На той момент собаці було вісім місяців.

Видання повідомляє, що родина візначить свято в середу у приватній обстановці вдома у Форест-Лодж.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон взяли шлюб 29 квітня 2011 року. Урочиста церемонія весілля відбулась у Вестмінстерському абатстві.