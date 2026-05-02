Кейт Міддлтон і принц Вільям показали новий портрет принцеси Шарлотти у день її 11-річчя

2 травня, 12:59
Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми на пасхальній службі у 2026 році (Фото: Alberto Pezzali/Pool via REUTERS)

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми на пасхальній службі у 2026 році (Фото: Alberto Pezzali/Pool via REUTERS)

У суботу, 2 травня, дочка принца і принцеси Уельських святкує день народження. Онучці короля Чарльза принцесі Шарлотті виповнилося 11 років.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям представили новий портрет дочки. Фото було опубліковано в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram. На знімку принцеса Шарлотта широко посміхається, позуючи на фоні квітів і дерев. Дочка принца Вільяма і принцеси Кетрін з’явилася у повсякденному образі, у смугастому чорно-червоному джемпері Ralph Lauren і темно-синіх джинсах.

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Фотографія була зроблена довіреним фотографом королівської пари, Меттом Портеусом, під час великоднього відпочинку родини у Корнуоллі минулого місяця. «Бажаємо Шарлотті дуже щасливого 11-річчя!», — написали принц і принцеса Уельські.

Принцесі Шарлотті виповнилося 11 (Фото: Matt Porteous)
Принцесі Шарлотті виповнилося 11 / Фото: Matt Porteous

Принцеса Шарлотта — третя у черзі на престол. Шарлотта (повне ім'я — Шарлотта Елізабет Діана) зможе стати королівською принцесою тільки після смерті своєї двоюрідної бабусі, принцеси Анни.

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Остання публічна поява принцеси Шарлотти відбулася у великодню неділю, коли вона приєдналася до старших членів королівської сім'ї на традиційній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Принцеса Шарлотта та принц Луї (Фото: Alberto Pezzali/Pool via REUTERS)
Принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Alberto Pezzali/Pool via REUTERS
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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Кейт Міддлтон Принцеса Шарлотта Принц Уільям

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