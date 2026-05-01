«Ласкаво просимо». У родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон з’явився новий улюбленець

Принц і принцеса Уельські офіційно представили світу своє нове цуценя. Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували в Instagram фотографію молодого англійського кокер-спанієля, і розкрили його ім'я.

«Ласкаво просимо до родини, Отто! Сьогодні 1 рік», — йдеться у підписі до фото. Нова фотографія була зроблена принцесою Кетрін, яка часто сама фотографує своїх трьох дітей.

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Отто — син Орли, чорного кокер-спанієля принца Вільяма і принцеси Кейт. Кокер-спанієль Орла приєдналася до родини Вільяма і Кейт у 2020 році як подарунок від брата принцеси, Джеймса Міддлтона. У лютому Кейт Міддлтон підтвердила, що родина залишила собі одне цуценя-хлопчика з виводка, який Орла народила у 2025 році. Вважається, що родина прийняла Орлу у 2020 році, того ж року, коли помер їхній пес Лупо.

Раніше цього тижня обидві собаки (Орла та Отто) з’явилися на новому портреті, опублікованому на честь 15-ї річниці весілля принца і принцеси Уельських. На знімку принц Вільям і принцеса Кейт лежать на траві зі своїми трьома дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Шарлоттою і 8-річним принцом Луї, а Орла і Отто притиснулися до майбутнього короля.

Орла також брала участь у кількох фотосесіях на честь дня народження принцеси Шарлотти й з’явилася разом із сім'єю у відеоролику, яким принцеса поділилася у вересні 2024 року, розповідаючи про свою боротьбу з раком.