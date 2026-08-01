Сімейний вихід. Кейт Міддлтон і принц Вільям з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї відвідали Ігри Співдружності у Шотландії

Принц і принцеса Уельські взяли із собою принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї на Ігри Співдружності, що відбулися 1 серпня в Глазго (Шотландія).

Ця сімейна поїздка стала першою офіційною публічною появою принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї у Шотландії. Про це повідомляє People. Принц і принцеса Уельські перервали свою літню відпустку, щоб відвідати змагання з нетболу та велоспорту. Зазвичай принц Вільям і принцеса Кейт проводять літо з дітьми якомога далі від уваги громадськості, але цього разу зробили виняток.

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Кейт Міддлтон з принцесою Шарлоттою, принцом Луї та принцом Джорджем / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Принц Вільям і Кейт Міддлтон також відвідали SportsAid — благодійну організацію, яка підтримує молодих спортсменів. Принцеса Кетрін є патронесою цієї організації з 2013 року.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з принцесою Шарлоттою, принцом Луї та принцом Джорджем / Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Члени королівської родини разом із глядачами спостерігали з трибун за насиченою спортивною програмою. Восьмирічний принц Луї порадував шанувальників королівської родини рідкісною появою на публіці. Принц виглядав жвавим і насолоджувався грою, сидячи між братом і сестрою, тоді як 11-річна принцеса Шарлотта мило спілкувалася з матір'ю під час змагань. Минулого тижня принцу Джорджу виповнилося 13 років. Наступного місяця старший онук короля Чарльза переїде з батьківського дому до Ітонського коледжу, де здобуватиме середню освіту.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes