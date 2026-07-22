У віці 18 років. Трагічно загинула зірка фільму Ґодзілла проти Конґа Кейлі Готтл

У віці 18 років померла американська акторка Кейлі Готтл, яка виконала одну з головних ролей у фільмах Ґодзілла проти Конґа та Ґодзілла проти Конґа: Нова імперія.

Як пише The Guardian, акторка загинула внаслідок автомобільної аварії у штаті Мериленд. Її смерть підтвердив батько Джошуа Готтл у відеозверненні, записаному американською мовою жестів (ASL).

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Аварія сталася вранці 21 липня в Іджамсвіллі, штат Мериленд. За попередніми даними поліції, автомобіль, у якому перебували троє людей, з'їхав із дороги та врізався у водопровідну трубу. Акторка померла у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Правоохоронці вважають, що ймовірною причиною аварії була надмірна швидкість. 19-річний водій отримав травми, що не загрожують життю, а ще один пасажир відмовився від медичної допомоги на місці події.

Про смерть акторки також повідомила Техаська школа для людей з порушенням слуху, де навчалася Готтл.

«У цей неймовірно важкий час наші серця з родиною, друзями, однокласниками Кейлі та всіма, хто знав і любив її», — йдеться в повідомленні закладу.

Колеги по франшизі про Ґодзіллу і Конґа, де акторка зіграла Цзя, також висловили співчуття роді Кейлі Готтл. Серед них — Ребекка Голл, Міллі Боббі Браун, Ден Стівенс, Ейса Гонсалес та активістка Марлі Матлін.

«Я глибоко засмучений цією новиною. Висловлюю щирі співчуття твоїй родині. Ми будемо сумувати за тобою, Кейлі», — заявила Ребекка Голл.

Міллі Боббі Браун також повідомила, що глибоко засмучена її смертю та що Кейлі дуже бракуватиме.